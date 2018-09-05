GÜNDEM / 5 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev'i resmi konutta ayrı ayrı kabul edecek.
- Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de TBMM'de ayrı ayrı görüşecek.
(Ankara/11.00/12.00/12.45/13.45/16.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin adli yıl açılış törenine katılacak.
(Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri, 2017” haber bülteni yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi'nin açılış programına katılacak.
(Muğla/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Mehmetçik Herekol Dağı'nda kuş uçurtmuyor
- Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda başarılı operasyonlara imza atarak bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgede adeta kuş uçurtmuyor
- Vali Ali Fuat Atik:
- "Teröristler kaçacak delik arıyor, nereye saklanacaklarını şaşırmış durumdalar. İnlerine gireceğiz, inleri kafalarına yıkacağız"
(Siirt)
2- 11 yılda 15 milyondan fazla uçak Türk semalarını kullandı
- Türkiye'deki tüm havalimanları varışlı ve çıkışlı seferlerin yanı sıra Türk hava sahası üzerinden icra edilen transit üst geçişlerle, 2007-2017 döneminde 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu
- 11 yıllık dönemde, 3 milyon 426 bin 777 transit üst geçiş uçuşu Türk hava sahasından yapılırken 12 milyon 253 bin 403 sefer için Türkiye havalimanları kullanıldı
(İzzet Taşkıran/İstanbul) 3- Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerden 50 bini Türkiye'ye dönmedi
- Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz:
- "Bu yıl Ramazan Bayramı'na gidenlerden 50 bin Suriyeli gönüllü olarak Türkiye'ye dönmedi. Kurban Bayramı için dönüşler devam ediyor. Kurban Bayramı için de kalış rakamlarının yüksek olacağını düşünüyoruz"
- "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sayesinde toplamda 252 bin Suriyeli ülkesine gitti. 2018'de kaydedilen bu artış, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye'de sağlanan güvenlik ve istikrarın bir göstergesi olması bakımından Türkiye'nin idari ve askeri başarısının yansımasıdır"
(Muhammed Boztepe/Ankara)
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