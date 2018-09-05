GÜNDEM / 5 Eylül 2018

- Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de TBMM'de ayrı ayrı görüşecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Türkiye'deki tüm havalimanları varışlı ve çıkışlı seferlerin yanı sıra Türk hava sahası üzerinden icra edilen transit üst geçişlerle, 2007-2017 döneminde 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

- 11 yıllık dönemde, 3 milyon 426 bin 777 transit üst geçiş uçuşu Türk hava sahasından yapılırken 12 milyon 253 bin 403 sefer için Türkiye havalimanları kullanıldı

(İzzet Taşkıran/İstanbul) 3- Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerden 50 bini Türkiye'ye dönmedi

- Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz:

- "Bu yıl Ramazan Bayramı'na gidenlerden 50 bin Suriyeli gönüllü olarak Türkiye'ye dönmedi. Kurban Bayramı için dönüşler devam ediyor. Kurban Bayramı için de kalış rakamlarının yüksek olacağını düşünüyoruz"

- "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sayesinde toplamda 252 bin Suriyeli ülkesine gitti. 2018'de kaydedilen bu artış, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye'de sağlanan güvenlik ve istikrarın bir göstergesi olması bakımından Türkiye'nin idari ve askeri başarısının yansımasıdır"

(Muhammed Boztepe/Ankara)

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