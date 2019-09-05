GÜNDEM / 5 Eylül 2019

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile beşinci kez görüşecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir, Alpu, Seyitgazi, Han ve Mahmudiye belediyelerini ziyaret edecek, müze gezisine iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın cenaze namazına katılacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi AA tarafından görüntülendi.

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Brezilya-Karadağ ve Yunanistan-Yeni Zelanda, G Grubu'nda Almanya-Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti-Fransa, H Grubu'nda da Kanada-Senegal ve Litvanya-Avustralya arasında oynanacak.

- Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

- "Açıldığı zaman yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınımız olacak"

- "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak. Bu manada Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak"

- "Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Dolayısıyla araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada gelip büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden istifade edebilecek."

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi