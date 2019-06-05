GÜNDEM / 5 Haziran 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Halil İbrahim Sincar/Mardin)

3- Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

- Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Samsun'da abonesi olmadığı Lig TV'den izinsiz maç izleten kahveciye verilen cezayı bozdu

- Daire, işletme sahibinin eyleminin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçları değil, TCK'de yer alan "karşılıksız yararlanma" suçunu oluşturduğuna hükmetti

(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ-Ankara)

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