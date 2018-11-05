GÜNDEM / 5 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katılacak.
(İstanbul/11.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün annesi Muteber Bingöl'ün Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.38/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Garden Inn'de "Türkiye Mekansal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.
(TBMM/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Çavuşoğlu, Temsilciler Meclisi Başkanı Oshima Tadamori ile bir araya gelecek.
(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Washington/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Seyahat Fuarı'na katılacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Göztepe-Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/Sivas/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın son maçlarında İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği-Giresunspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın son maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 6 Kasım Salı günü oynayacakları D Grubu 4. hafta maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Veltins Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
- Sarı-kırmızılı takım, maç öncesi son idmanını aynı statta yapacak.
(Gelsenkirchen/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TFF 2. Lig'de 11. haftanın son maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.
(Ankara/13.30)
ÖZEL HABER
1- Deniz piyadelerinin koruyucusu görücüye çıkıyor
- FNSS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği ZAHA konseptini ilk kez Indo Defence Fuarı'nda sergileyecek
- Fuarda 1/10 ölçekli maketle tanıtılacak ZAHA'nın prototipi ise ilk kez IDEF'te kamuoyu önüne çıkacak
- Türkiye ve Endonezya arasında imzalanan Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşması çerçevesinde geliştirilen orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT de seri üretime hazır şekliyle ilk kez Indo Defence'de yer alacak
(Göksel Yıldırım/Ankara)
2- Mevlana ve Sultan Abdülhamit Han "Dünya Belleği" listesine aday
- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz:
- "10 ülkenin katılımıyla uluslararası toplumun çok güçlü, görkemli bir Dünya Belleği dosyasını 'Mevlana Külliyatı' olarak sunmak üzere çalışıyoruz"
- "Henüz çalışmaları resmiyet kazanmadı ama Sultan Abdülhamit Han'ın çok zengin bir fotoğraf arşivi var. Onu da Dünya Belleği'ne sunma girişimlerimiz devam ediyor"
- "Türkiye olarak şu ana kadar hiçbir doğal mirasımızı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydettiremedik. Kızılırmak Deltası, 2019'un Temmuz ayında görüşülecek ve umarım kabul edilecek. Böylece ilk doğal mirasımız da Kızılırmak Deltası olarak tarihe geçecek"
(Burcu Çalık/Ankara)
3- Sivil toplum kuruluşları lösemiyle mücadelede ailelerin yanında
- Bilim dünyasının, kesin sonuç noktasında her geçen gün biraz daha yol aldığı lösemide, mücadelenin psiko-sosyal kısmında çok önemli bir yer görev üstlenen sivil toplum kuruluşları da bu savaşta aileleri yalnız bırakmıyor
- Bazı vakıf ve dernekler, hastaların daha çok barınma, eğitim gibi ihtiyaçlarını gidermeye yönelirken, bazı sivil toplum kuruluşları da ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, eşya, giysi, oyuncak gibi ihtiyaçların karşılanmasıyla nakdi sorunların çözümü doğrultusunda çalışmalar yürütüyor
- KAÇUV'un yürüttüğü "Aile Evi" projesinde çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul'a gelen ve ekonomik koşulları yetersiz olan ailelere yaşam alanı ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda destek olunuyor
- KAÇUV'un özel bir kurumun desteği ile hayata geçirdiği Umut Kafe projesiyle de Aile Evi'ne ve hastanelere çocuklarının tedavileri için şehir dışından gelmek zorunda kalan ve bu nedenle mevcut işlerini kaybeden ebeveynlere istihdam sağlanıyor
- Kanser tedavisi gören çocukların çocukluklarını yaşaması için Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen "Onkobis Projesi" ile Türkiye genelinde pediatrik hematoloji ve onkoloji servislerine 120 serum askılı bisiklet gönderildi
- Sosyal medyada "Efe'ye ilik lazım" ve bir süre sonra da "Efe'yi kaybettik" paylaşımlarını gören Aykut Kadir Kurt ve eşi Merve Dilara Kurt çiftinin, kök hücre (ilik) bağışına dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği "Belki de Sensin Platformu" da son 5 yıldır yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyor
(Hatice Şenses-Zehra Melek Çat/İstanbul)
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