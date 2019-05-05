GÜNDEM / 5 Mayıs 2019

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.

- "Posa içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini ve yemekten saatler sonra ortaya çıkacak şeker düşüklüklerini önlemede çok yardımcıdır. Şeker düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik gibi belirtilere yol açabilir"

- ''İstanbul'da bu yıl 97 camide hatimle, 30 camimizde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Tefsir ve mukabele programı yapılacak cami sayısı 43. Bunun yanında Sakal-ı Şerif ziyareti de camilerimizde olacak. İnsanlar, 247 camide itikafa girecek''

- ''Gördüklerimiz, okuduklarımız, duyduklarımız, yaşadıklarımız bizim dini hayatımız, gönül dünyamızla ilgili birtakım kirlenmelere vesile oluyor. Ramazan bizi temizlemek, arıtmak, arındırmak, fabrika ayarlarımıza döndürmek üzere geliyor''

- ''Ramazanda teravihi tam kılalım derken, jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor"

- "Dengeli bir beslenme, hafif egzersizler ve düzenli uyku ile vücut ramazanda zararlı fazlalıklarından arınarak kendini yeniler, mide bağırsak sistemi dinlenir"

- "Eğer doğru yiyecekleri, doğru miktarlarda tüketecek şekilde oruç tutmayı başarırsak hem ibadetimizi yapmış oluruz hem de vücudumuza sıhhat kazandırmış oluruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- HAVELSAN İnovaLİG Şampiyonu oldu

- Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödülleri'nde "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna HAVELSAN layık görüldü

- HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin:

- "Bayrak artık çok yukarıda, bunu daha yukarı çıkarabilmek için özellikle üst yönetimimizden çok daha fazla destek isteyeceğiz. Takım olarak hepimiz, çok daha fazla çalışmamız lazım. Aslında biz açık inovasyonu sadece HAVELSAN özelinde yapıyorduk, belki de bütün vakıf şirketlerine yayarak bir savunma sanayi açık inovasyon merkezi oluşturabiliriz. Mutlaka yeni inovasyon süreçleri yaratarak yine bu ve benzeri yarışmalara katılmayı düşünüyoruz"

- "İhracat bu sene çok öncelikli hedefimiz. Tüm rakamlarda 2018 yılında önceki senelere göre iyileşmeler oldu. En büyük hedefimiz ciromuzun üçte birini ihracattan elde etmek"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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