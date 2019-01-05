GÜNDEM / 5 Ocak 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi alanlarında, TOKİ konutlarında incelemede bulunacak, Safranbolu eski çarşı alanını gezecek.

- Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" ile Pepsico ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılış törenlerine katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanlığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini, Glutensiz Bir Başka Kafe ve Mutlu Kafe'yi, Şehitkamil ilçesindeki Yetim Koordinasyon Merkezi ve GASMEK ile KADEM Gaziantep Temsilciliği'ni ziyaret edecek, Moral Evi Alzheimer Hastaları ve Yakınları için Buluşma Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

- Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara arasında yer alan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile ulaşımın rahat sağlandığı Bolu, önemli doğal güzelliklerini barındırmasının yanı sıra uluslararası standartlara sahip kayak merkeziyle yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini dolu dolu ağırlayacak

- Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hem gündüz hem de gece kayak ve snowboard yapan tatilciler, gün içinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'de doğayla baş başa kalma imkanı bulacak

- Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu tercih edenler, Mudurnu, Seben, Göynük, Karacasu ve Taşkesti'deki termal tesislerde konaklayabilecek, aynı zamanda dünyaca ünlü Mengenli aşçıların yöresel yemeklerini tatma imkanı elde edecek

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu)

2- Yabancı turist hedefi 50 milyona tırmandı

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "2019'da yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20'nin üzerinde bir artış ile hedefimiz 50 milyon yabancı turist hedefini yakalamak. 2019'un sektörümüzde rekor yılı olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız"

- "Seyahat acenteleri erken rezervasyon kampanyalarını kasım ayı başında ilan etti. Kampanyalara iç pazardan yoğun bir talep söz konusu. Erken rezervasyonda temmuz ve ağustos ayları başta olmak üzere deniz, kum, güneş tatiline yönelik paket turlara yoğun bir ilgi var"