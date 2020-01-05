GÜNDEM / 5 Ocak 2020

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz 2019 yılında 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi"

- "Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı"

- "Sektörümüz geçen yıl en fazla Rusya Federasyonu, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak'ta proje üstlendi"

- "2019 yılında en fazla proje üstlenilen alanlar 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi oldu"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Borsa liginin şampiyonu 2019 yılında Fenerbahçe oldu

- Borsa İstanbul'da geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 109,1 ile Fenerbahçe oldu

- Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 8 değer artışıyla Galatasaray olarak kayıtlara geçti