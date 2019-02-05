GÜNDEM / 5 Şubat 2019

2- TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün mahrem yargı imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık ile örgütün il eğitim danışmanı olduğu iddia edilen zanlının yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Geçen yıl kişi başı 14 bin lira tasarruf ettik

- Türkiye'de 2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, geçen yıl 14 bin 70 liraya ulaştı

- Geçen yıl Türkiye'de 1 trilyon 153,8 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2017 sonuna göre yüzde 24 artışa işaret etti

- Nüfusu geçen yıl itibarıyla 15 milyon 67 bini aşan İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 32 bin 538 lira düzeyinde gerçekleşti

- Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 623 lirayla Muş çekti

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Afyonkarahisar'dan 14 ülkeye tarım aleti ihracatı

- Afyonkarahisar'da ziraat makineleri üretimi yapan bir firma, modern teknolojiyle üretimini yaptığı tarım aletlerini 14 ülkeye ihraç ediyor

- Firmanın İhracat Müdürü İbrahim Savrukoğlu:

-"Sudan, Makedonya, Cezayir, Irak ve Gürcistan başta olmak üzere 3 kıtada 14 ülkeye farklı tarzlarda ziraat makineleri ihraç ediyoruz"

- "Hem kalite hem de fiyat anlamında avantajlı bir konumdayız. Özellikle ihracat yaptığımız ülkelerden ürünlerimiz için muazzam ve olumlu dönüşler alıyoruz. Sosyal medya hesaplarından çok muazzam yorumlar alıyoruz. Bu da bizim için son derece gurur verici"