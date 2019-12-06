GÜNDEM / 6 Aralık 2019

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhangazi ile İnegöl ilçelerinde okul ve cami açılışı yapacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çay Barajı'nda incelemede bulunacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

- Darbe girişimi sırasında Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2019'da tarımsal desteğimiz 16,1 milyar lirayken, hükümetimizin 2020 yılı için çiftçilerimize ayrılan 22 milyar liralık tarım desteği söz konusu. Bu desteklerimiz artarak devam edecek"

- "Velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için onlara destek sağlamış olacağız"

- "Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız"

- "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolar da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke"

(Gülsem Adam/Antalya)

3- Narenciye ihracatından 560 milyon dolar gelir

- Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

- "Bu yılın ocak-kasım sürecinde 1 milyon 230 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 560 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı"

- "Mandalina ihracatında yüzde 7'lik bir artış yaşandı. Mandalinayı geçici ve erkenci olarak çeşitlendirdik. Mart sonuna kadar bu ürünün ihracatını yapar hale geldik. Bu nedenle mutluyuz"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

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