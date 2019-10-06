GÜNDEM / 6 Ekim 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yapacak.

- "Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin turizmi stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün açık bir göstergesi niteliğinde. Burada, turizm sektöründe pazarlamanın ana ayağı olarak ülkemize turist getiren biz seyahat acentelerine de önemli görevler düşmekte"

- Bu çerçevede 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nin hayata geçirilmesinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetlerine, sağlık turizminin geliştirilmesinden farklı turizm çeşitlerine, Türkiye'nin önemli dizi film çekim merkezi olmasından yoğun ilgi gören turistik bölgelere doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar çok kapsamlı hazırlıklar yer alıyor

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı kapsamında cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında bir dizi politika belirlendi

- Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde görüşmeler yarın başlayacak

- "Türkiye'ye gelen misafirlerin geceleme süresini uzatmak ve turizm gelirlerini arttırmak noktasında, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre, spor, macera, doğa ve alışveriş gibi birçok turizm çeşidini barındıran bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonlarının oluşturulması yaklaşımını faydalı buluyoruz"

- "Bizim sloganımız, 'üretmek, kazanmak, kazandırmak'. Amacımız önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masada imzalamak"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- İstanbul'un simgelerini "fantastik" tasarımlarla anlatıyor

- Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla göz dolduruyor

- Yaman'ın hayal dünyasını zorlayan tasarımları, görenleri adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor

- Grafik tasarımcısı Yaman:

- "İstanbul'un hor görüldüğünü, tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu, beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi"

- "Bir anda tanıştık herkesle. Sahipleniyorlar, bana çok destek oluyorlar. Gerçekten çok olumlu yorumlar alıyorum. Onlar da beni motive ediyor açıkçası"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

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