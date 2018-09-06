GÜNDEM / 6 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, İstanbul Alman Lisesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılıyor.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda İlahiyat Akreditasyon Ajansı programına ve Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin açılışına katılacak.
(Kütahya/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek. Eski HSYK üyesi Nesibe Özer, hakim karşısına çıkacak.
(Ankara/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çoğu asker 67 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Eskişehir/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ile oynanacak 2. Grup'taki ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cercesov, Medical Park Stadı'ndaki antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(Trabzon/18.30/19.00/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D Liglerinde 9 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmelerinin kura çekimi İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER 1- CHP'de yerel seçim startı veriliyor
- Milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını masaya yatıran CHP'de, yerel seçim startı cuma günü toplanacak olağanüstü MYK ile verilecek
- MYK sonrası düzenlenecek PM ile yol haritasını belirleyecek parti, bin 398 seçim bölgesinde her kesimden oy alabilecek titiz bir aday değerlendirmesi yapacak
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:
- "Anketler yapacağız, örgütün taleplerini değerlendireceğiz, görevlendireceğimiz arkadaşlarla saha çalışması yapacağız. Mutlaka bütün kesimlerin, bütün siyasi düşüncelerin desteğini alacak, onayını alacak, güvenini kazanacak adayları bulacağız"
(Barış Gündoğan/Ankara)
2- TBB Başkanı Aydın, mevduat ve kredi düzenlemelerini değerlendirdi
- TBB Başkanı Hüseyin Aydın:
- "(Mevduat getirisine vergi düzenlemesi) Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi. Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır"
- "Mevduatta daha uzun vade, bankaların vade uyumsuzluğunun ve faiz riskinin daha etkin yönetilmesine imkan verecek. Böylelikle bankaların vade uyumsuzluğunu azaltmak için yurtdışından uzun vadeli borçlanma ihtiyacı azalacaktır"
- "Düzenlemenin, banka bilançolarının para birimleri itibarıyla zaman içinde dengeye gelmesi ve dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum"
- "Kamu vergi gelirlerinde oluşması muhtemel azalışın külfeti, anlattığımız (elde edilecek) nimetlerin toplamından görece çok daha az olacak"
- "(Mevduat gelirlerinden alınan stopaja ilişkin 3 ay süreli yeni düzenleme) Bu sürenin uzatılma ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum"
- "(Döviz kredilerine ilişkin düzenleme) Bu tür borcu olan işletmeler cari döviz kurundan dövize dönmek zorunda kalmayacak. Bu durum döviz talebi yoluyla döviz kuru üzerinde baskıyı sınırlandıracaktır"
(Belgin Yakışan Mutlu / İstanbul)
3- ''Rusya’nın İdlib’e hava saldırısı bölgede travmatik süreçlere sebep olabilir ''
- Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer:
- ''Rusya, İdlib'e hava saldırısıyla bölgedeki dengeleri kendi lehine döndürmeye çalışırken zaten oldukça karışık olan ortamı travmatize edebilecek gelişmelere de sebep olabilir. Ayrıca bölgedeki silahlı grupların karşıt saldırılarda bulunmaları, çatışmanın daha geniş düzleme taşınmasına yol açabilir. Bu noktada diyalog ve diplomasinin devamı önemli"
- ''ABD ve Batılı müttefiklerinin İdlib'e askeri bir müdahalede bulunmak yönündeki gayretleri Türkiye'nin Rusya ve İran'la yürüttüğü yoğun diplomasi sayesinde şu an için önlenmiş görünüyor''
- ''Türkiye'nin Mümbiç'te ortaya koyduğu 'demografik oranlara göre yerel yönetimlerin tesis edilmesi' modeli çözüm için önemli bir aşama olabilir''
- ''Aslında önümüzdeki süreçte belki de en önemli sorun PKK/PYD olacak gibi görünüyor. Ancak İdlib sorununun kan dökülmeden veya minimum güç kullanılarak çözümlenebilmesi, daha sonra Fırat’ın doğusu için çözümün başlangıcı da olabilir''
(Gülsüm İncekaya/İstanbul)
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