GÜNDEM / 6 Eylül 2018

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- TBB Başkanı Aydın, mevduat ve kredi düzenlemelerini değerlendirdi - TBB Başkanı Hüseyin Aydın: - "(Mevduat getirisine vergi düzenlemesi) Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi. Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır" - "Mevduatta daha uzun vade, bankaların vade uyumsuzluğunun ve faiz riskinin daha etkin yönetilmesine imkan verecek. Böylelikle bankaların vade uyumsuzluğunu azaltmak için yurtdışından uzun vadeli borçlanma ihtiyacı azalacaktır" - "Düzenlemenin, banka bilançolarının para birimleri itibarıyla zaman içinde dengeye gelmesi ve dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum" - "Kamu vergi gelirlerinde oluşması muhtemel azalışın külfeti, anlattığımız (elde edilecek) nimetlerin toplamından görece çok daha az olacak" - "(Mevduat gelirlerinden alınan stopaja ilişkin 3 ay süreli yeni düzenleme) Bu sürenin uzatılma ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum" - "(Döviz kredilerine ilişkin düzenleme) Bu tür borcu olan işletmeler cari döviz kurundan dövize dönmek zorunda kalmayacak. Bu durum döviz talebi yoluyla döviz kuru üzerinde baskıyı sınırlandıracaktır"

- MYK sonrası düzenlenecek PM ile yol haritasını belirleyecek parti, bin 398 seçim bölgesinde her kesimden oy alabilecek titiz bir aday değerlendirmesi yapacak

(Belgin Yakışan Mutlu / İstanbul)

3- ''Rusya’nın İdlib’e hava saldırısı bölgede travmatik süreçlere sebep olabilir ''

- Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer:

- ''Rusya, İdlib'e hava saldırısıyla bölgedeki dengeleri kendi lehine döndürmeye çalışırken zaten oldukça karışık olan ortamı travmatize edebilecek gelişmelere de sebep olabilir. Ayrıca bölgedeki silahlı grupların karşıt saldırılarda bulunmaları, çatışmanın daha geniş düzleme taşınmasına yol açabilir. Bu noktada diyalog ve diplomasinin devamı önemli"

- ''ABD ve Batılı müttefiklerinin İdlib'e askeri bir müdahalede bulunmak yönündeki gayretleri Türkiye'nin Rusya ve İran'la yürüttüğü yoğun diplomasi sayesinde şu an için önlenmiş görünüyor''

- ''Türkiye'nin Mümbiç'te ortaya koyduğu 'demografik oranlara göre yerel yönetimlerin tesis edilmesi' modeli çözüm için önemli bir aşama olabilir''

- ''Aslında önümüzdeki süreçte belki de en önemli sorun PKK/PYD olacak gibi görünüyor. Ancak İdlib sorununun kan dökülmeden veya minimum güç kullanılarak çözümlenebilmesi, daha sonra Fırat’ın doğusu için çözümün başlangıcı da olabilir''

(Gülsüm İncekaya/İstanbul)

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