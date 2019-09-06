GÜNDEM / 6 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/13.10) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılacak. (Cernobbio) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çine, Nazilli, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ziyaret edecek. (Aydın/11.00/14.00/15.00/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Namazgah açılış törenine katılacak. (Aydın/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenecek "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı" ile Akademisyenler ile Göç Buluşması Programı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, "Nevşehir'de Okullar Pırıl ile Açılıyor" ve "Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı" programlarına katılacak. (Nevşehir/10.30/17.30/11.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Çin İş Forumu'na ve yemeğine, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreni ile Çin Halk Cumhuriyeti stant açılışına iştirak edecek. (İzmir/09.30-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı HASDAL-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni’ne katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Camisi'nin açılışına ve "Uluslararası Çizgilerle YEMEN" sergisine katılacak. (İstanbul/13.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/11.00) 3- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından açılan davanın görülmesine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/09.30) 4- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenecek RTÜK Medya Buluşmaları programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de 2. tur grup ve 17-32'ncilik klasman etabı maçlarıyla sürüyor. - 2. tur I Grubu'nda Polonya-Rusya ve Arjantin-Venezuela, J Grubu'nda ise Sırbistan-Porto Riko ve İspanya-İtalya karşı karşıya gelecek. - Klasman etabında ise M Grubu'nda Nijerya-Fildişi Sahili ve Çin-Güney Kore, N Grubu'nda da Angola-İran ve Tunus-Filipinler karşılaşacak. (Foshan/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.00/15.00/Pekin/11.00/15.00) (Fotoğraflı) 2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak H Grubu 5. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Türk Milli Takımı, maç öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak. (İstanbul/19.45/20.15) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Yeni Kocaeli Stadı'nda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.45) (Fotoğraflı) 4- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi Türk Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, İtalya ve Polonya takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılacağı medya günü etkinliği Ankara CP Hotel'de gerçekleştirilecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 5- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayacak. 6- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde açılış seremonisi gerçekleştirilecek. (Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 7- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. haftaya C, E, G ve I gruplarında yapılacak 9 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı) 8- Polonya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. (Walbrzych/19.30) ÖZEL HABERLER 1- İngilizce öğretmen atamalarında 4 dil becerisi ölçülecek - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "Yeni öğretmen alımlarını İngilizce'de okuma, konuşma, yazma, dinleme 4 dil becerisine dayalı bir sistemle yapacağız" (Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) 2- Konut satışlarını bu yıl ikinci el sırtlıyor - Yılın 7 ayında Türkiye genelinde yerli ve yabancıya satılan konut adedi 608 bin 32 olurken, bu konutların yüzde 59,7'sini ikinci el oluşturdu - 2017'de 34 ve geçen yıl 33 olan ikinci el konut satışlarının sıfır evleri geride bıraktığı il sayısı, 2019'un 7 ayında yaklaşık 2 kat artışla 64'e ulaştı - İkinci el konut satışının birinci eli geride bıraktığı illerin başında yüzde 81 ile Nevşehir gelirken, Nevşehir'i yüzde 77,5 ile Yalova ve yüzde 77 ile Karaman takip etti - İkinci el satışlarının en düşük olduğu kent yüzde 42,6 ile Gümüşhane oldu, bu oran Şırnak ve Kastamonu'da yüzde 43, Ordu ve Giresun'da yüzde 44 olarak gerçekleşti (Uğur Aslanhan/İstanbul) 3- Kurşun seslerinin yankılandığı araziler tarıma açıldı - Şırnak'ta başarılı operasyonlarının ardından huzur ortamında köylüler, devletin sağladığı destekle taşlarını temizlediği arazilerini meyve bahçesine dönüştürdü