GÜNDEM / 6 Kasım 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve bazı projeler ile ilgili incelemelerde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve il genel meclisi üyeleriyle bir araya gelecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması törenine iştirak edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları ele alınacak.

- Genel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenecek "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"na iştirak edecek.

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi ve SANTEK 2019, TÜYAP 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

- Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.

- "Kampanyayla yanmış orman alanları, daha önce hiç ağaçlandırılmamış sahalar, yol kenarları, okul ve sağlık tesislerinin bahçeleri ağaçlandırılacak"

- "Müzik çalışmalarımda 'ChanCé' ismini kullanıyorum. Değişik bir isim kullandığım için pek çok insan beni profesör kimliğimde bulamıyor. Profesör ve müzik kimliğimi bağdaştıran çok az kişi çıkıyor. Hemen her şeyimi ortaya sermemek adına, müzikle uğraşmak bana belki de oyun gibi geliyor. ChanCé adıyla müziğimi yapıyorum, Prof. Dr. Şansın Tüzün olarak da hastalarımla ilgilenip, akademik hayatımı sürdürüyorum"

- MEB'in Sağlık Bakanlığıyla yürüteceği ortak çalışma ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan gelişimsel değerlendirme ve taramalar da zorunlu hale getirilecek

- "Gelen hastalara, 'Hiç bir şey yapamıyorsanız, evde müziği açıp dans edin' diyoruz. Müziğin ritmine uyarak hareket etmeleri bile faydalıdır. Dans gerçekten kemik sağlığında çok etkili, grup halinde yapılınca moral-motivasyon yönünden de kişiye pek çok faydaları var. Ben de kliplerimde şarkıya ve müziğin ritmine uyacak şekilde dans ediyorum, dans etmeyi seviyorum"

(Ayşe Büşra Erkeç/Mehmet Kara/İstanbul)

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