GÜNDEM / 6 Mayıs 2019

- Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak

- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kuracak

- Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri de yürütülecek

(Selma

2- Çukurca'nın "huzuru" objektiflere yansıdı

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için ilçeye gelen 320 fotoğrafçı, huzur ortamının sağlandığı bölgede doğal güzellikleri ve kültürel değerleri fotoğrafladı

- Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayaları aratmayan güzellikleri ölümsüzleştiren fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarındaki etkinlikleri de izlemenin heyecanını yaşadı

- Kaymakam Temel Ayca:

- "Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

- Hatay'dan gelen fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan:

- "Televizyonlardan sürekli terör olayları ve şehit haberleri duyuyorduk. Geçen senden bu yana bu haberlerin azaldığını ve Çukurca'nın doğasının ve güzelliklerinin ön plana çıktığı bir durum yaşanıyor. Şehrin tanıtımının yapıldığı birçok etkinlik düzenleniyor"