GÜNDEM / 6 Nisan 2019

1- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma takip ediliyor.

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

3- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

- Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı yarın tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 29 Ekim 2018'de hizmete açılan havalimanına, taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek

- İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- ASELSAN geliştirdi, sektör yerlileştiriyor

- ASELSAN'ın modern savaş uçakları için geliştirdiği ve ihracat başarısı yakalayan özgün hedefleme sistemi ASELPOD'un kritik alt sistemleri yerlileşiyor

- Sistemin performansını etkiyen çevresel iklimlendirme birimini yerli olarak üreten ANOVA ArGe Teknolojileri AŞ, hem yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırdı hem de çok daha ekonomik bir çözüm sundu

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- İstiklal Mücadelesi'nin rotasındaki iller 100 bin fidan ile süslenecek

- İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasında bulunan İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin katılımıyla 100 bin fidan dikilecek