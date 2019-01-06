GÜNDEM / 6 Ocak 2019

2- Ankaralı memba kalitesinde suya kavuşuyor - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ankara'nın su sorununu çözecek Gerede Tüneli tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla yakın zamanda bu tüneli açacağız" - "Projeyle 2050 yılına kadar Ankara'nın bir daha suya ihtiyacı olmayacak" - "Musluktan akan suyu içme imkanı da olacak. Gerçekten Bolu dağlarının karlı sularını, memba kalitesindeki suyunu Ankara'ya ulaştırmış olacağız"

1- İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık" - "Bakanlığımız Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek" - "Test ve kabul işlemleri gibi ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlem yeni yapıyla artık bir sorun olmaktan çıkacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Görme engeli avukat olmasına "engel" olamadı - Doğuştan görme engeline rağmen hukuk fakültesini bitiren İlham Kahraman, 20 yıldır mesleğini severek ifa ediyor

- Kahraman, azmi ve gayretinin yanı sıra başarısıyla hem genç meslektaşlarına hem de diğer engellilere örnek oluyor

- Görme engelli avukat İlham Kahraman:

- "Günümüzde her şey bilgisayar. Bir evrak tarayıcıdan tarandığında üzerinde ne yazıyorsa bilgisayar bize okuyor. Bilgisayarda ekrana yazdıklarımız da bize okunuyor. Biz de işimizi rahatlıkla hallediyoruz"

- "Noter olabilmek için sağlık raporu aldığınızda herhangi bir organınızda bozukluk olmaması gerekiyordu. Bunun üzerine hukuki mücadeleye başladık ve 'Görme engelli bir avukat mesleğini yapıyorsa neden noterlik yapamasın.' diyerek hareket edip gerekçemi bunun üzerine kurdum ve 4 sene uğraşarak Noterler Birliği'nden noterlik belgesini almayı başardım. Türkiye'de ilk görme engelli noterlik belgesini aldım"

(Halis Akyıldız/İstanbul)

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