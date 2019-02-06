GÜNDEM / 6 Şubat 2019

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

- "Köklü ve güçlü medeniyetler ekonomik ve siyasi güçlerinin çok ötesinde insanlığa sundukları ahlaki ve sosyal değerlerle büyüklüklerini ortaya koyarlar"

- "Temel amacımız farklı dinlerin mensubu vatandaşlarımızın hayır hizmetlerini gerçekleştirmek üzere oluşturdukları cemaat vakıflarının da diğer tüm vakıflar gibi fonksiyonlarını gerçekleştirmelerini sağlamak"

(Eda Özdener/Ankara)

2- Kesme çiçek ihracatında "14 Şubat" dopingi

- 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye 50 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildi

- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz:

- "Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

- "Her ülkenin kendine göre beğendiği bir renk grubu var. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Yunanistan'da beyaz, Romanya'da kırmızı ve beyaz çok seviliyor. Avrupa'da pastel, doğu blokta daha çok canlı renkler satılıyor"

(Hatice Özdemir Tosun / Antalya)

3- ANALİZ- Huawei'in yükselen pazar payı ABD'yi rahatsız mı etti?

- ABD, mahkemeler, uluslararası ilişkiler ve ticaret sınırlamaları ile Çinli teknoloji devi Huawei üzerinde kurduğu baskıyı artırmaya devam ediyor

- ABD Adalet Bakanlığı, Kanada'ya Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunduğunu, Huawei'ye açılan davanın yanı sıra Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığını bildirdi

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang:

- "ABD bir süredir devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketlere saldırıyor, isimlerini karalıyor. Bunun arkasında çok güçlü siyasi kasıt ve manipülasyon var"

- Toplam 100 milyar dolarlık Ar-Ge yatırım planı bulunan ve uçtan uca 5G sistemi tedarik edebilen dünya üzerindeki tek şirket olan Huawei'nin, 5G'ye özel Ar-Ge bölümünde 5 bin 700 mühendis ve 500’ü aşkın 5G uzmanı çalışıyor

- Brand Finance değerlendirmesine göre 2017'de 25,2 milyar dolarla en değerli şirketler sıralamasında 39'uncu sırada yer alan Huawei, 2018'de 38 milyar dolarla 25'inciliğe, 2019'da da 62,3 milyar dolarla 12'nciliğe yükseldi

- 2002'de Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Huawei, yüzde 87'si Türk olan yaklaşık bin 500 çalışanı, 220 milyon doların üzerinde yatırımı ve 600'ü aşan yerli şirketle yaptığı ortak çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekliyor

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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