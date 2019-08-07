GÜNDEM / 7 Ağustos 2019

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasındaki "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, belediye arıtma alanında incelemede bulunacak ve belediyeye ziyarette bulunacak.

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık"

3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Sırbistan ekibi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçlar öncesi her iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Sergen Yalçın, müsabakaların yapılacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

- "Türk dış politikası, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, anti-Semitizm, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık konularını ele almak için çok taraflı iş birliğini tamamen kullanıyor. Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur"

"Türkiye'nin, İttifak'a geçmişte ve şimdiki siyasi ve finansal desteği vazgeçilmezdir ve her geçen gün daha da güçlenmektedir.

- "Amacımız vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha da özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler"

- "Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan çok taraflılık konusunda güvensizlik var. Bu nedenle, çok taraflılığı daha sonuç odaklı hale getirerek bu güveni geri kazanmamız gerekiyor"

- "Nefret, dijital platformlar aracılığıyla her yerde vahşi bir ateş gibi yayılıyor. Basın organlarında, nefreti ortadan kaldırmak ve nefret söylemlerine karşıt bir anlatıyı sunmalıyız"

- "Filistin ve İsrail çatışması tüm çatışmaların anasıdır. Tüm çatışmalar barışçıl bir şekilde çözülmelidir çünkü çatışmalar devam ettiği sürece gelişim çabalarımız tükenecektir. Sürdürülebilir bir barışa, diplomaside bir artışa ihtiyacımız var"

(Şenhan Bolelli/İspanya)

3- Çin-ABD çekişmesi Türk çiftçisine yarayacak

- Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını geçici olarak durdurması, Türkiye'nin bu ülkeye tarım ürünleri ihracatı yapması için fırsat yarattı

- DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı:

- "ABD ile Çin arasındaki bu gerginlik Türkiye için bir fırsat olabilir. Turunçgiller başta olmak üzere, Türkiye'de yetişen bütün yaş sebze ve meyveler ile tahıllarda potansiyel var"

- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

- "Yakın zamanda Çin'den bir heyeti Türkiye'de misafir etmeyi düşünüyoruz. Oradaki gelişmelere bağlı olarak biz de Çin'i gündemimizin öncelikli maddesine aldık"

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

