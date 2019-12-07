GÜNDEM / 7 Aralık 2019

- Ersoy ve Kurum, Mevlana ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret edecek, Şeb-i Arus açılış programına iştirak edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehir Kimliği Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri Paneli'ne, Vefa Vakti yürüyüşüne, Nevbe Merasimi'ne katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

- Pekcan ayrıca iş insanlarıyla bir araya gelecek.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Demirci-Köprübaşı yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Belediyeyi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA da aynı ülkeden Igor Gorgonzola ile karşı karşıya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Kula ilçelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunup toplantılara katılacak.

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

- Türkiye, Antarktika'ya düzenlenecek yeni seferin hazırlığını yaparken, bu zamana kadar ulusal seferlere katılan 100'e yakın bilim insanının kutuptaki çalışmaları etkisini gösteriyor

- "Yolcularına konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi"

- "Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan itibaren seferlerine başlayacak"

- Türk bilim insanlarının "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılan Antarktika'da bugüne kadar yaptığı araştırmalar sonucu 11 uluslararası bilimsel yayın tamamlanırken, 35 yayının ise çalışmaları sürüyor

- 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:

- "Antarktika'da araştırma yapmanın zorluklarına rağmen bilim insanlarımızın yüksek etkili dergilerde bilimsel makalelere halihazırda imza atmış olması takdir edilesi bir gerçek"

(Dilara Zengin/Ankara)

3- GRAFİKLİ -Türkiye 186 ülkeye ayakkabı, 202 ülkeye deri ve mamulleri satıyor

- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:

- "Yılın 11 ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik"

- "Ayakkabı sektörünü biraz daha canlandırırsak 2020'de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini de aşabiliriz"

- "İhracatımızın 875 milyon dolarlık kısmını ayakkabı, 240 milyon dolarlık kısmını yarı mamul ve bitmiş ürün, 223 milyon dolarını deri ve kürk konfeksiyon, 212 milyon dolarını da saraciye oluşturuyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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