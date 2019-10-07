HABER

GÜNDEM / 7 Ekim 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşme yapacak Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak edecek.

- Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya / 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılacak sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 1'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kahramanmaraş/09.00)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazeledi

- Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 41,4 artarak 1,3 milyar dolar oldu

- Ürünlere en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi

- İller bazındaki sektör ihracatında Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 11 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

2- Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde bu yılın 9 ayında yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden tesislere 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi

- Denetimler sonucu, çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin faaliyeti durduruldu

- En çok ceza kesilen il 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu, atık, gürültü ve egzoz kirliliği cezaları başı çekti

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

3- Türkiye'de 40 bin "lord" ve "lady" var

- Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak "lord" ve "lady" unvanına sahip olan 40 bin kişi bulunuyor

- İskoçya'nın doğal yaşamına ve turizmine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında arazi satın alanlar, istedikleri zaman kendilerine ait alanı ziyaret edebiliyor

- Dünyanın dört bir yanındaki lady ve lordlar, her yıl 12-14 Mayıs'ta düzenlenen İskoçya Unvan Sahipleri etkinliğinde bir araya geliyor

- Şirket sahibi Fırat Kurtoğlu:

- "Bu ürün bütün dünyada satılıyor. Türkiye'ye ayrılan kontenjan her ay için 500 adet. Türkiye'den ilgi büyük. Her ayın kotası, ikinci haftada doluyor. Lord ve lady unvanına sahip olmanın maliyeti 105 sterlin"

- "Bize en çok gelen soru 'Arazi üzerine ev yapabilir miyim?' Maalesef öyle bir şey olmuyor. Ülkenin belirlediği birinci derece sit alanı bu araziler. Ne kadar yer alırsanız, herhangi bir şey yapamıyorsunuz"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdüEski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü
Ankara'da zincirleme kaza!Ankara'da zincirleme kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 EKİM 2019 AA GÜNDEMİ

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ankara'da zincirleme kaza!

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

ABD Suriye konusunda kararını verdi! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.