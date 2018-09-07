GÜNDEM / 7 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek. - Başkan Erdoğan, Ruhani'nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı Suriye konulu "Üçlü Zirve"ye katılacak. - Erdoğan, Ruhani ve Putin, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 87. İzmir Enternasyonel Fuarı açılış törenine katılacak. (İzmir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Arjantin’de düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılacak. (Mendoza) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganı ile yeni başlayacak trafik projesini tanıtacak, Jandarma Havacılık Başkanlığının 50. kuruluş yıl dönümü ile pilot ve teknisyenlerin mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "87. İzmir Enternasyonel Fuarı"nın açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına ve törene katılacak. (İzmir/09.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib /Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler ile Cenevre'deki Yemen konulu istişare toplantıları izleniyor. (Sana/Cenevre) GÜNCEL 1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D Liglerinde 7 maçla sürüyor.

- A Milli Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Medical Park Stadı'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek. (Trabzon/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki sekizinci maçında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- En uzun asma köprünün rüzgara dayanıklılığı Çin'de ölçülecek

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, üçüncü aşama tabliye ve kuleler dahil aeroelastik model rüzgar testi 11 Eylül'de Çin'de gerçekleştirilecek"

- "En kuvvetli rüzgarlar etkisiyle rüzgar-köprü etkileşiminin önemli değişiklere sebep olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla Çin'deki South West Jaotong Üniversitesi Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezindeki test, 1/190 ölçek model üzerinde yapılacak"

- "Söz konusu testin sonuçlanıp, yeterli ve en uygun kesitler belirlenmesinin ardından uygulama projeleri ve projelerin ayrıntılı hesaplamalarına geçilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 3,6 milyar liraya ulaştı - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş:

- "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır"

- "Enflasyonun yükseliş trendinde olduğu bu dönemde akaryakıtta sağlanan yaklaşık yüzde 15’lik koruma kalkanı, sektörümüzle etkileşim içinde bulunan ve fiyatlardan etkilenen diğer sektörlerin uygulayacağı yüksek oranlı zamların da önüne geçmiştir"

- "Ülkemizin verdiği ekonomik savaşta devletimizin bu türlü bir koruma kalkanı sağlaması şüphesiz takdire şayan bir davranıştır. Uygulamanın uzun soluklu olması ise ekonomi yönetiminin konuya hakimiyetinin göstergesidir" (Muhsin Barış Tiryakioğlu / Ankara) 3- "Dünya 2008 krizinden ders almadı" - Birleşmiş Milletler Ekonomisti Dr. Piergiuseppe Fortunato:

- "Avrupa ekonomisinde rakamlara baktığınızda ABD'den daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Geçen yıl BM olarak hazırladığımız raporda belirttiğimiz gibi bu ekonomik iyileştirmenin yavaş olmasındaki en büyük sebep AB ülkeleri tarafından imzalanan ekonomik politika paketidir"