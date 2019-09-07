GÜNDEM / 7 Eylül 2019

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği "Gençlik Zirvesi" Çalıştayı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, valiliği, büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret edecek, il danışma meclisi toplantısına iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Kurtuluş Günü Programı'na iştirak edecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Didim, Kuşadası belediye başkanlıklarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Altın Güvercin Beste Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak ve AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Geleneksel Şifalı Pilav Kapak Açma Töreni'ne katılacak.

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Çekya'nın Most kentinin ev sahipliği yaptığı EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu yarı final maçında Sırbistan temsilcisi ZORK ile karşılaşacak.

- Kupada ayrıca, 2. tur K Grubu'nda Brezilya-Çekya ve ABD-Yunanistan, L Grubu'nda Avustralya-Dominik Cumhuriyeti ve Fransa-Litvanya, klasman etabında ise P Grubu'nda Kanada-Ürdün ve Almanya-Senegal maçları oynanacak.

- Organizasyonda 17-32'ncilik klasman etabında mücadele eden Türkiye, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Yeni Zelanda ile Japonya karşılaşacak.

(Most/19.45)

7- TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.

8 - A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Walbrzych/15.30)

ÖZEL HABER

1- Bakan Selçuk'tan velilere "not baskısı yapmayın" uyarısı

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "Bir çocuğun kendi tabiatını yaşamasına müsaade edilmeden, notlarla bir yere varması çok mümkün değil. Bunu bizim hayat deneyimimiz gösteriyor"

- "Hangi çocuk doğasından ne kadar uzaklaşırsa hayattaki başarısızlığı o kadar artıyor. Velilerimizin bir şekilde çocuklarının yaratılıştaki hususiyetlerine saygı göstermeleri, yatkınlıklarına dikkat etmeleri, beceri temelli, deneyim temelli bir eğitim görmelerine müsaade etmeleri gerekiyor"

- "Bir şekilde çocukların kendi işlerini kendilerinin yapması, kendi problemlerini kendilerinin çözmesi gerekiyor. Veliler çocuklarının problemlerini çözerlerse, çocukta problem çözme tecrübesi gelişmiyor. Dolayısıyla psikolojik bağışıklığı zayıflıyor"