GÜNDEM / 7 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TİKA'nın yeniden imar çalışmaları yürüttüğü Sudan'daki Sevakin Adası'nda incelemelerde bulunacak.
(Sevakin Adası) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.
(TBMM/14.00/10.00/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.
(Ankara/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Istana Nurul Iman Sarayı'nda Bruney Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından kabul edilecek, Bruney Dışişleri İkinci Bakanı Dato Ervan Yusuf'un vereceği çalışma yemeğine katılacak ve ardından Laos'ta Viyentiyan Büyükelçiliği hizmet binası ve rezidansının resmi açılış törenine iştirak edecek.
(Bandar Seri Begavan/Viyentiyan-Laos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD'deki Temsilciler Meclisi ve Senato ara seçimlerinin ardından yankılar takip ediliyor.
(Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Washington/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın ''(FETÖ) silahlı terör örgütü yöneticiliği'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan'da devam edilecek.
(İstanbul / 10.00)
- FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan'da sürecek.
(İstanbul / 10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Kasım Perşembe günü oynanacak gruplarda 4. hafta maçları öncesi Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/17.00/Genk/21.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise TOFAŞ, TOFAŞ Spor Salonu'nda Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.
(Andorra La Vella/22.00/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- İstanbul Havalimanı'nda "akıllı teknoloji" farkı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "İstanbul Havalimanı'nda yolculara en son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalar sunarak, mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatılıyor"
- "Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor"
- "77 milyon metrekarelik alanı izleyebilmek için kritik bölgelere konulan gelişmiş dev kameralarla görüntüleri bir araya getirip 300 metrekarelik odada sanal kule operasyonu yapıldı. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edilecek. Bu da ülkemizdeki ilk uygulama olacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Devlet korumasındaki bini aşkın genç özel sektörde istihdam edildi
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı yapılamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan binlerce gence kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam imkanı sağlıyor
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
- "Bugüne kadar, Bakanlığın koruma ve bakımı altında, sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan 45 bin 764 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Temmuz 2018'de başlatılan "istihdam teşviki" uygulamasıyla da bin 151 gencimiz özel sektörde istihdam edildi"
- "Kuruluş bakımı altında kalan çocuklarımız büyüdüler ve iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkı yapıyorlar. Bu son derece mutluluk verici"
(Merve Yıldızalp/Ankara)
3- 30 halk kütüphanesinde "millet kıraathanesi" hizmeti başlıyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı"nda yer alan, bazı halk kütüphanelerinin "millet kıraathaneleri" olarak da hizmet vermesine yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi
- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye genelindeki 22 halk kütüphanesinde 7 gün 24 saat hizmet veren millet kıraathaneleri de hayata geçirilirken, bu sayı yıl sonuna kadar 30'a çıkarılacak
- Bu kapsamda, yakın zamanda Ordu, Antalya, Malatya, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İstanbul'da bulunan 8 halk kütüphanesi millet kıraathanesi olarak hizmete alınacak
- Projeyle okuma kültürünün geliştirilmesi, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak ve kütüphanelerin toplumdaki cazibesini artırmak amaçlanıyor
(Burcu Çalık/Ankara)
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