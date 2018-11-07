GÜNDEM / 7 Kasım 2018

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Istana Nurul Iman Sarayı'nda Bruney Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından kabul edilecek, Bruney Dışişleri İkinci Bakanı Dato Ervan Yusuf'un vereceği çalışma yemeğine katılacak ve ardından Laos'ta Viyentiyan Büyükelçiliği hizmet binası ve rezidansının resmi açılış törenine iştirak edecek.

- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın ''(FETÖ) silahlı terör örgütü yöneticiliği'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan'da devam edilecek.

(Andorra La Vella/22.00/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İstanbul Havalimanı'nda "akıllı teknoloji" farkı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "İstanbul Havalimanı'nda yolculara en son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalar sunarak, mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatılıyor"

- "Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor"

- "77 milyon metrekarelik alanı izleyebilmek için kritik bölgelere konulan gelişmiş dev kameralarla görüntüleri bir araya getirip 300 metrekarelik odada sanal kule operasyonu yapıldı. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edilecek. Bu da ülkemizdeki ilk uygulama olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Devlet korumasındaki bini aşkın genç özel sektörde istihdam edildi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı yapılamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan binlerce gence kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam imkanı sağlıyor

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

- "Bugüne kadar, Bakanlığın koruma ve bakımı altında, sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan 45 bin 764 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Temmuz 2018'de başlatılan "istihdam teşviki" uygulamasıyla da bin 151 gencimiz özel sektörde istihdam edildi"

- "Kuruluş bakımı altında kalan çocuklarımız büyüdüler ve iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkı yapıyorlar. Bu son derece mutluluk verici"