GÜNDEM / 7 Mart 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenecek "Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Demografik Dönüşüm ve Kadın Kongresi" ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek "Koruyucu Aile Yemeği"ne iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları ve taksi şoförleri ile sohbet toplantısı yapacak, tüm dinlerin temsilcilerinin katılımıyla basın açıklamasında bulunacak, genç sivil toplum kuruluşu liderleriyle bir araya gelecek, Karabağlar'da seçim koordinasyon merkezi açacak.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşecek, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'nu tanıtmak üzere OECD'de konuşma yapacak.

- FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK gereği kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- "Hep şöyle söylenir 'Sahipsiz çocuklar uyuşturucu kullanır'. Hayır, (kullananların) yüzde 67,7'si anne babası ile birlikte oturuyor. Anne babası arasındaki şiddet durumu, yüzde 44'ünde hiçbir şiddet söz konusu değil. Şu an bu konuda en çok dikkatli olması gerekenler ailelerdir. Hele düzenli, rutin aileler. 'Bende bir problem olmaz' diyen ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir"

1- Pekcan'dan kadınlara "cam tavanı kırın" çağrısı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Ben bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum, üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar" - "Hayatım boyunca genelde erkeklerin olduğu pozisyonlarda görev yaptım. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin olduğunuz zaman ve konunuza vakıf olduğunuzda sadece saygı görüyorsunuz" - "Kadınlarımızın hepsini girişimci olmaya davet ediyorum. Hükümetimizin esnafa, sanatkara, KOBİ'lere çok fazla desteği var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunlardan yararlansınlar"

- "Uyuşturucuyu nereden temin ediyor? Arkadaş çevresinden yüzde 71... Aileler, arkadaşlarına bakacaklar"

- "Artık sokaklarda her gün gördüğümüz manzaraları çok seyrek ve görmemeye başladık. Sebebi şu, özellikle Bonzai konusunda ciddi operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Çünkü Bonzai öldürücü hem de ucuz"

- "Coğrafyamızın dezavantajı da var avantajı da var. Burası nasıl enerjide güvenli geçiş coğrafyası ise uyuşturucuda da bir geçiş coğrafyası, bir hedef coğrafya. Onun için biz rotaları saptırmalıyız"

(Sertaç Bulur/Ankara)

3- Antarktika seferinin kadın kahramanları

- Türkiye'nin 3'üncü kez düzenlediği ve bir bilim kadınının liderlik ettiği Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 5'i Türk, toplam 8 kadın "beyaz kıta"da çalışmalarda bulundu

- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:

- 3'üncü seferde bundan önce yapılanlara kıyasla en yüksek kadın sayısına ulaştık, bu çok gurur verici bir durum"

- Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen:

- "Ülkemize başarıyla döndüğümüz için gayet mutluyum, en büyük dileklerimden bir tanesi, ileride dünyamıza yön verecek küçük kız çocuklarımızı sporla, bilimle buluşturabilmek ve buna vesile olabilmek"

(Dilara Zengin/Antarktika)

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