GÜNDEM / 7 Mayıs 2019

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Mevlüt Metin için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde düzenlenecek tören ile Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde "Temel Trafik-Kaza İnceleme Eğitimi Açılışı ve Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

- Başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesin gönlünde yer edinen, okuma yazmayı nesillere sevdiren kitap serisi Cin Ali, kendi adını taşıyan vakıf öncülüğünde ilk kez kabartmalı Braille alfabesiyle basılıp okullardaki görme engelli öğrencilere de ulaşacak - Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Kaygusuz Apaydın: - "Cin Ali serisi Braille alfabeli olarak da basılıp okullara gönderilecek. Cin Ali'yi herkes bu kadar çok seviyor, görme engelli çocuklar da sevsin, tanısın istiyoruz" - "Cin Ali Müzesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Sergi alanlarımız bitmek üzere ama resmi açılışını ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Müzemiz bilinen müzelerden biraz farklı olacak"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek

- Anneler Günü dolayısıyla Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 39 ülkeye 45 milyon dal kesme çiçek ihraç eden sektör, yaklaşık 7 milyon dolar ciro bekliyor

- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter:

- "Anneler Gününün çiçeği kırmızı karanfil, en fazla bu alanda üretim ve ihracat yaptık. Karanfilin ardından gerbera çeşidi ihraç edildi"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor

- Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen kot pantolonlar, Almanya, Rusya, Cezayir, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye'ye ihraç ediliyor

- Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş:

- "30 hükümlü arkadaşımız aldıkları tekstil eğitiminin ardından kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayı ilerleyen dönemlerde 300'e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız yeni olmalarına rağmen günlük 150 kot pantolon üretimi yapıyorlar"

- Hükümlü Abidin Y:

- "Burasının ekonomik ve mesleki açıdan bana gelecek sağlayacağını düşünüyorum. Dışarıya çıktığımda bu mesleği çocuklarıma ve aileme katkı sağlamak amacıyla devam ettireceğim"

- Hükümlü Ali Ç:

- "Devletimiz sayesinde en azından bir meslek sahibi olduk. Dışarıya çıktığımızda tekrar buralara gelmemek için yapacağımız bir işimiz var"

(İzzet Mazi/Kilis)

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