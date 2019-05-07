GÜNDEM / 7 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ve PM üyeleriyle toplantı yapacak, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Mevlüt Metin için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde düzenlenecek tören ile Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde "Temel Trafik-Kaza İnceleme Eğitimi Açılışı ve Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- HDP ve İYİ Partinin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/12.30/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 3. Toplantısına katılacak.
- Çavuşoğlu ve Aydarbekov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Adana/11.00)
- Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
(Uşak/09.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Bartın/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Barcelona takımları karşı karşıya gelecek.
(Liverpool/22.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig 26. hafta maçında 1955 Batman Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.
(Batman/14.00)
ÖZEL HABER
1- Görme engelli çocuklar için Braille baskılı "Cin Ali" geliyor
- Başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesin gönlünde yer edinen, okuma yazmayı nesillere sevdiren kitap serisi Cin Ali, kendi adını taşıyan vakıf öncülüğünde ilk kez kabartmalı Braille alfabesiyle basılıp okullardaki görme engelli öğrencilere de ulaşacak
- Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Kaygusuz Apaydın:
- "Cin Ali serisi Braille alfabeli olarak da basılıp okullara gönderilecek. Cin Ali'yi herkes bu kadar çok seviyor, görme engelli çocuklar da sevsin, tanısın istiyoruz"
- "Cin Ali Müzesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Sergi alanlarımız bitmek üzere ama resmi açılışını ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Müzemiz bilinen müzelerden biraz farklı olacak"
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek
- Anneler Günü dolayısıyla Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 39 ülkeye 45 milyon dal kesme çiçek ihraç eden sektör, yaklaşık 7 milyon dolar ciro bekliyor
- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter:
- "Anneler Gününün çiçeği kırmızı karanfil, en fazla bu alanda üretim ve ihracat yaptık. Karanfilin ardından gerbera çeşidi ihraç edildi"
(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)
3- Mahkumlar üretiyor, 8 ülkeye satılıyor
- Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen kot pantolonlar, Almanya, Rusya, Cezayir, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye'ye ihraç ediliyor
- Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş:
- "30 hükümlü arkadaşımız aldıkları tekstil eğitiminin ardından kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayı ilerleyen dönemlerde 300'e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız yeni olmalarına rağmen günlük 150 kot pantolon üretimi yapıyorlar"
- Hükümlü Abidin Y:
- "Burasının ekonomik ve mesleki açıdan bana gelecek sağlayacağını düşünüyorum. Dışarıya çıktığımda bu mesleği çocuklarıma ve aileme katkı sağlamak amacıyla devam ettireceğim"
- Hükümlü Ali Ç:
- "Devletimiz sayesinde en azından bir meslek sahibi olduk. Dışarıya çıktığımızda tekrar buralara gelmemek için yapacağımız bir işimiz var"
(İzzet Mazi/Kilis)
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