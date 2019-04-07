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GÜNDEM / 7 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Göztepe-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.

3- Judoda Antalya Grand Prix müsabakaları sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Ümraniyespor-Hatayspor, Giresunspor-Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Abalı Denizlispor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Giresun/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 3 maçla sona erecek.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.45/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

- ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi

- Geliştirilecek elektro-optik sistemlerin performans limitleri ve dolayısıyla TSK'nin yeteneklerinin sınırları düşman unsurlar tarafından tahmin edilemeyecek

- Milli olarak geliştirilen kızılötesi dedektör teknolojisi olası ihraç izni kısıtlarını ortadan kaldırarak savunma sanayisinin uluslararası arenada daha kolay rekabet edebilir duruma gelmesini de sağlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

- ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, sürücüleri parmak izinden tanıyıp araçları çalıştırabilen teknoloji tasarlıyor

- Yeni teknolojinin, çipli kimlik kartlarına entegre edilerek araçları sadece yetkili sürücülerin kullanabilmesi hedefleniyor

- Ar-Ge Mühendisi Aytek Savaş:

- "Sürücünün parmak izi doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi, aracı uzaktan izleyerek gerek duyarsa uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek"

- "Teknolojimizin hayata geçmesiyle arabaların çalınması tarihe karışacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Toplumun Temel Direği: Aile - Sıcakkanlı bir Trakya ailesinin sevgi dolu hikayesi

- Kırklareli'nde yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek evliliklerinde bir yastıkta yarım asırdan fazlasını geride bırakan Ali ve Arzu Varol çifti, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor

- Torunlarının torunlarını gören çift, evlerini oğlu ve gelini ile paylaşıyor

(Özgün Tiran/Kırklareli)

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