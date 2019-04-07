GÜNDEM / 7 Nisan 2019

1- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

- Milli olarak geliştirilen kızılötesi dedektör teknolojisi olası ihraç izni kısıtlarını ortadan kaldırarak savunma sanayisinin uluslararası arenada daha kolay rekabet edebilir duruma gelmesini de sağlayacak

- Geliştirilecek elektro-optik sistemlerin performans limitleri ve dolayısıyla TSK'nin yeteneklerinin sınırları düşman unsurlar tarafından tahmin edilemeyecek

- ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi

- ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, sürücüleri parmak izinden tanıyıp araçları çalıştırabilen teknoloji tasarlıyor

- Yeni teknolojinin, çipli kimlik kartlarına entegre edilerek araçları sadece yetkili sürücülerin kullanabilmesi hedefleniyor

- Ar-Ge Mühendisi Aytek Savaş:

- "Sürücünün parmak izi doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi, aracı uzaktan izleyerek gerek duyarsa uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek"

- "Teknolojimizin hayata geçmesiyle arabaların çalınması tarihe karışacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Toplumun Temel Direği: Aile - Sıcakkanlı bir Trakya ailesinin sevgi dolu hikayesi

- Kırklareli'nde yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek evliliklerinde bir yastıkta yarım asırdan fazlasını geride bırakan Ali ve Arzu Varol çifti, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor

- Torunlarının torunlarını gören çift, evlerini oğlu ve gelini ile paylaşıyor

(Özgün Tiran/Kırklareli)

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