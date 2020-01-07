GÜNDEM / 7 Ocak 2020

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edilecek.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak edecek.

- FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları iddia edilen biri tutuklu 7 askeri personelin yargılanmasına devam edilecek.

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00)

ÖZEL HABER

1- Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

- "(Sanayileşme İcra Kurulu) Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

- "Savunma Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir örnek. Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz"

(Dilara Zengin/Ankara)

2- Geçen yıl hava yolunu kullanan yolcu sayısı 209 milyonu geçti

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti"