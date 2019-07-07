HABER

GÜNDEM / 7 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son gününde 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de sona erecek. Üçüncülük maçında Türkiye ile Çin, final maçında Brezilya ile ABD karşılaşacak.

(Nanjing/10.00/14.30)

3- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Belgrad/21.30/18.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Ljubljana/21.30/18.30)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, ABD ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Lyon/18.00)

6- Brezilya'da gerçekleştirilen 2019 Kupa Amerika, Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Rio de Janeiro/23.00) (Fotoğraflı)

7- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Madagaskar-Demokratik Kongo ve Cezayir-Gine maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

8- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belçika'da 2. etap yarışıyla devam edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Chemnitz/15.00)

ÖZEL HABER

1- Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

- Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiyor

- Bankacılık sektörünün NPL oranı bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı

- Türkiye, yüzde 14,8'lik oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı

- Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor

(Murat Birinci-Murat Aslan/İstanbul)

2- FETÖ'NÜN FİRARİLERİ - Suikast timinin "tek firarisi"

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismi

- Muğla Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından aranan Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığı, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiği tespit edildi

- Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığı belirlenen firari Burkay Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor

(Durmuş Genç/Muğla)

3- İstanbul havalimanları, 6 ayda 48 milyon yolcuyu gördü

- Dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasında yer alan İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın altı aylık döneminde 337 bin 218 iç ve dış hat seferi düzenlendi

- İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
(Özel) İpekte hasat zamanı(Özel) İpekte hasat zamanı
(Özel) 82’lik atlı dededen organik sebze servisi(Özel) 82’lik atlı dededen organik sebze servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

Sakarya'da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Sakarya'da feci kaza: Yaralılar var!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

Yakınları evine geldiğinde korkunç gerçekle yüzleşti!

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

İzmir'de geri dönüşüm alanında yangın

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Ünlü tatil merkezinde dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Yardım için durmuştu! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.