GÜNDEM / 7 Temmuz 2019

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Muğla Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından aranan Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığı, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiği tespit edildi

- Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiyor

- Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığı belirlenen firari Burkay Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor

(Durmuş Genç/Muğla)

3- İstanbul havalimanları, 6 ayda 48 milyon yolcuyu gördü

- Dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasında yer alan İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın altı aylık döneminde 337 bin 218 iç ve dış hat seferi düzenlendi

- İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

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