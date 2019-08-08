GÜNDEM / 8 Ağustos 2019

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen eski astsubay tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 gerilimine karşın yılın ilk yarısında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı - DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: - "ABD, bizim 65 yıldan fazla süredir NATO müttefikimiz ve en nihayetinde mutlaka yaşanan anlaşmazlıklarımıza bir çıkar yol bulacağız" - "Erdoğan ve Trump, G20 Zirvesi'nde, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu zor bir hedef fakat ulaşılmaz değil. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefi bir görev kabul ettik. Tüm iş dünyasının bu konuda birleşmesini ve bir aksiyon almasını sağladık" - "(ABD'den) Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin'in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor"

3- Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve sporcuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

- Türkiye'nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi - BMD üyesi markaların yurt dışında en çok mağaza açtığı ülkeler arasında 636 mağaza ile Rusya başı çekerken, Rusya'yı, 320 mağaza ile Kazakistan, 294 mağaza ile Suudi Arabistan, 219 mağaza ile Romanya ve 213 mağaza ile Irak takip ediyor - BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da markalarımız yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam etti. Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor" - "Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Kişi başına en fazla araç Muğla'da

- Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü

- 30 kişiye 1 aracın düştüğü Hakkari listenin sonunda yer aldı

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

