GÜNDEM / 8 Aralık 2019

- Organizasyonun finalinde Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, üçüncülük maçında ise VakıfBank ile bir diğer İtalya ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya gelecek.

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na iştirak edecek.

- "Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız"

- "İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak"

- "Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir"

- "Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Narenciye ihracatında lider Rusya

- Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 74 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatından 560 milyon 74 bin 790 dolar gelir elde edildi

- Dış satımda 214 milyon 698 bin 494 dolarlık gelirle Rusya ilk sırada yer aldı

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

3- Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak

- Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyenler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yürütecek

- Türk akademisyen ve öğrenciler Ukrayna'daki nükleer santrallerde ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgede bilimsel araştırmalar ve gözlem yapacak