GÜNDEM / 8 Ekim 2019

1- TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek.

- Sremska Raça köyüne geçecek olan Erdoğan, toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

- Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa ile ABD ve Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 dolayında olan üniversiteye devam eden Türk gencinin sayısını artırmak için yeni bir model olan eğitim merkezlerini hayata geçirmeye başladı

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

- "12 Haziran'da eski kayınvalidem gelip İstanbul'dan oğlumu teslim aldı ve Van'a götürdü. 10 gün sonra bana teslim edilmesi gerekiyordu. Emniyette şikayette bulunduğumda eski eşim, 'Biz Avrupa'ya kaçtık, sakın arama. Ben nasıl hasret kaldıysam sana da o hasretliği yaşatacağım. Oğlunu bir daha göremeyeceksin' mesajı attı"

- Eski eşi tarafından velayeti kendisinde olan 10 yaşındaki oğlunun Irak'a kaçırılmasının ardından yavrusunu bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Diğdem Şenol, 4 ay sonra Erbil'de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul'a dönmenin mutluluğunu yaşıyor

- "Avrupa'da önümüzdeki aylarda yıl başına kadar eğitim merkezi açacağımız en az iki ülke daha var"

- "Strazburg'da ve Avusturya'da ilk eğitim merkezlerimizi açmış bulunuyoruz. Bu merkezlere çok yoğun bir ilgi var. 450 dolayında öğrencimiz Avusturya'daki eğitim merkezine devam ediyor"

- "Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin çocuklarının üniversiteye gitme oranı yüzde 2-3'ü geçmiyor. Bunun nedenleri arasında sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Bu eksikliğe bir çözüm üretmek adına Maarif Vakfı olarak yeni eğitim modelleri oluşturduk"

- "Irak'tayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat beni aradı. Durumun ne olduğunu sordu. Tüm detaylarını anlattım. 'Elimden geldiğince yardım edeceğim. İnşallah iyi bir sonuç alırız.' dedi. Sağ olsun elinden gelen her şeyi de yaptı"

- "Sonuç güzel oldu çok şükür. Çok mutluyum. 4 aydır verdiğim savaşı bir ben bir Allah biliyor. 4 aydır gözümde yaş dinmedi. Kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluyum"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- "Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak"

- "Turizmin Davos'u" olarak önceki yıllarda İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı, en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'da düzenlenecek

- Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı:

- "Etiyopya'ya Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile gideceğiz. Türk yatırımcılar orada Afrika'nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya gelecek"

- "Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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