GÜNDEM / 8 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret edecek, Panora 1326 Bursa Panoramik Müze Alanı, Yıldırım ilçesi dönüşüm riskli alan yapım şantiyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm alanı ve Osmangazi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.
(Bursa/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Hilton Bosphorus'ta düzenlenecek 2023'e Doğru Türk Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda inceleme yapacak ve 2. Ağrı Bal Festivali'ne katılacak, Ağrı'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.
(Artvin/10.00/Ağrı/13.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.
(Artvin/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Kongre Merkezi'ni ve Kadıkalesi Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceleyecek, Kuşadası Limanı'nı ziyaret edecek.
(Aydın/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ikinci maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanla başlayacak. Milliler, Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gidecek.
(Trabzon/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta, A, B,C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek.
(New York/23.00) (Fotoğraflı)
4- 19 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta süren Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
(Tiran/17.00) (Fotoğraflı)
5- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın Koprovnica kentinde düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu 2. Grup'taki ilk maçında Hırvat temsilcisi Podravka Vegeta ile karşılaşacak.
(Koprovnica/20.30)
6- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz ile Göztepe, THF Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
7- 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar birinci ve ikinci tur müsabakalarına çıkacak.
(Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
9- Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- "Sağlık market" yerli üreticinin yüzünü güldürecek
- Sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçecek "sağlık market" uygulaması yerli üreticiye sağlayacağı fiyat avantajlarıyla üreticinin yüzünü güldürecek
- Projenin hedeflenen ilk üç fazı gerçekleştiğinde, kamu hastanelerinin ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 20'si sağlık market üzerinden karşılanacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
- "Sağlık market uygulamasında, gerek değişik ölçeklerde üretici, ithalatçı ve bayilerin ihaleye katılımının mümkün olması gerek yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise kaldırmış olacaktır"
(Duygu Yener/Ankara)
2- ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle
- ASELSAN, dışa bağımlılığın yüzde 85 olduğu ve yılda 2 milyar dolar ithalata yol açan medikal cihaz ve bileşenleri için yerli ve milli çözümler geliştiriyor
- Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor
- Elektroşok cihazlarına yönelik iş birliği için ilk adım atılırken, bunu yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek
- Savunmada yürütülen kimi çalışmalarla virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarında hızlı tespitine imkan sağlayan kit ve cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor
- Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt:
- "İzmir, Erzurum ve Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan yazarlık bölümü öğrencilerimizin eserleri bu yıl Devlet Tiyatrolarının repertuvarında olacak. Bu bir ilk. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi devam ederken profesyonel bir tiyatroda oyunu sahnelenecek"
- "Yurt dışında turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız"
- "Bu kadar uluslararası festivalin, buluşmanın içerisinde Türk tiyatro eserinin az olması insanın canını acıtıyor. Bu nedenle uluslararası alanda önemli olan hiç sakınmadan Türk yazarların eserlerini ön plana çıkartmak"
(Burcu Çalık/Ankara)
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