GÜNDEM / 8 Eylül 2018

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda inceleme yapacak ve 2. Ağrı Bal Festivali'ne katılacak, Ağrı'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

- Sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçecek "sağlık market" uygulaması yerli üreticiye sağlayacağı fiyat avantajlarıyla üreticinin yüzünü güldürecek - Projenin hedeflenen ilk üç fazı gerçekleştiğinde, kamu hastanelerinin ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 20'si sağlık market üzerinden karşılanacak - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Sağlık market uygulamasında, gerek değişik ölçeklerde üretici, ithalatçı ve bayilerin ihaleye katılımının mümkün olması gerek yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise kaldırmış olacaktır"

(Duygu Yener/Ankara)

2- ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

- ASELSAN, dışa bağımlılığın yüzde 85 olduğu ve yılda 2 milyar dolar ithalata yol açan medikal cihaz ve bileşenleri için yerli ve milli çözümler geliştiriyor

- Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor

- Elektroşok cihazlarına yönelik iş birliği için ilk adım atılırken, bunu yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek

- Savunmada yürütülen kimi çalışmalarla virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarında hızlı tespitine imkan sağlayan kit ve cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Devlet Tiyatroları genç yazarlara sahnede yer açıyor

- Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt:

- "İzmir, Erzurum ve Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan yazarlık bölümü öğrencilerimizin eserleri bu yıl Devlet Tiyatrolarının repertuvarında olacak. Bu bir ilk. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi devam ederken profesyonel bir tiyatroda oyunu sahnelenecek"

- "Yurt dışında turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız"

- "Bu kadar uluslararası festivalin, buluşmanın içerisinde Türk tiyatro eserinin az olması insanın canını acıtıyor. Bu nedenle uluslararası alanda önemli olan hiç sakınmadan Türk yazarların eserlerini ön plana çıkartmak"

(Burcu Çalık/Ankara)

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