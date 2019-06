GÜNDEM / 8 Haziran 2019

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta C, E, H, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

- IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava:

- "Türkiye'de büyük çoğunluğu Suriyeli olan, geçici koruma kapsamındaki bir milyonun üzerinde çocuğun okul çağında olduğu tahmin ediliyor"

- "Yüzde 65 civarında olan okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranını Okul Taşımacılığı Projesi programlarımızın çalışmalarıyla artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

(Burcu Çalık-Ankara)

2- İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı

- İstanbul'daki tüm havalimanlarından, bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında 275 bin 878 sefer düzenlendi

- Beş aylık dönemde, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 39 milyon 719 bin 547 yolcu gidiş-geliş yaptı

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

3- Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB, 325 bin seyirciye ulaştı - Devlet Opera ve Balesi, 2018- 2019 sanat sezonunda, aralarında prömiyerleri yapılan "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterilerinin de bulunduğu 194 eser ve konseri izleyiciyle buluşturdu