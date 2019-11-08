GÜNDEM / 8 Kasım 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Osmangazi Soğanlı kentsel dönüşüm alanlarında, millet bahçesinde ve Tophane'de alan incelemesinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Yıldırım ilçesinde Hümahatun konutlarında inceleme yapacak.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2020 bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı ile Ekonomi Bakanlığının 2018 yılı kesin hesabı ele alınacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ile Kepez ve Aksu belediyelerini ziyaret edecek.

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesini ziyaret edecek, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans ile partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"na iştirak edecek.

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştireceği ön toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" sonuçlarının sunulacağı toplantıya katılıyor.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele iştirak edecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV KAGEM Geleneksel İslam Sanatları Sergisi'ni ziyaret edecek, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek, "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" açılışı ile Eyüp Sultan Camisi'nde Mevlit Kandili Özel Programı'na katılacak.

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

- Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere çok boyutlu iş birliği güçlenmeye devam ederken, diplomatik alandaki başarı ihracata da taşındı

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

- Rusya'ya ihracat bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara çıktı

- Türkiye'den 27 sektörün mallarının ihraç edildiği Rusya'ya en fazla dış satımı 486,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze gerçekleştirdi

- Bu yılın 10 ayında Rusya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 220,2 ile savunma ve havacılık sektörü elde etti

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- "Dünyanın tüm uçakları" onun koleksiyonunda

- Model uçak koleksiyoneri Gökhan Sarıgöl, 26 yılda dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinden 12 bin uçak modeli biriktirerek müze açtı

- Gökhan Sarıgöl:

- "Koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. Bunların değeri şu an yaklaşık 4 milyon dolar"

- "Bu, dünyanın en büyük model uçak müzesi ve dünyanın en büyük koleksiyonu. Koleksiyonumda dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin yüzde 99'unun uçak modeli bulunuyor"

(Kübra Kara/İstanbul)

3- Rus turistte tüm zamanların rekoru

- Geçen yıl 4 milyon 801 bin Rus turistin geldiği Antalya'ya, bu yıl 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus gelerek, tüm zamanların rekoru kırıldı