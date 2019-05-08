GÜNDEM / 8 Mayıs 2019

(Mersin/17.30) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Darbe girişimi davalarında sona doğru

- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 254'ü karara bağlandı, 35'inde ise yargılamalar sürüyor

- Tamamlanan davalarda bin 952'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 101 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 995'i ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

- Mahkemeler, bin 149 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı

- "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın ardından hareketlenen İstanbul Havalimanı, bu yılın ocak-nisan döneminde 29 bin 492 iç ve dış hat seferine ev sahipliği yaptı

- Havalimanı, bu yılın ilk dört ayında iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere 4 milyon 730 bin 140 yolcuyu ağırladı