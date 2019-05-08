GÜNDEM / 8 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/19.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katılacak.
(Kırıkkale/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
3- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, "İstatistiklerle Aile, 2018" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ Davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Kocaeli / 09.30)
- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Zonguldak / 10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 6 sanık hakkındaki dava Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Adana / 11.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya gelecek.
(Amsterdam/22.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Mersin/17.30) (Fotoğraflı)
4- Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Darbe girişimi davalarında sona doğru
- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 254'ü karara bağlandı, 35'inde ise yargılamalar sürüyor
- Tamamlanan davalarda bin 952'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 101 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi
- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 995'i ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı
- Mahkemeler, bin 149 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi
(Kemal Karadağ/Ankara)
2- İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı
- "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın ardından hareketlenen İstanbul Havalimanı, bu yılın ocak-nisan döneminde 29 bin 492 iç ve dış hat seferine ev sahipliği yaptı
- Havalimanı, bu yılın ilk dört ayında iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere 4 milyon 730 bin 140 yolcuyu ağırladı
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
3- Kayseri'nin gümüş balığı Avrupa'da sofraları süslüyor
- İç Anadolu'nun en büyük barajlarından Yamula'da tutulan 400 ton gümüş balığı, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor
- Ziraat Mühendisi Erkan Karadağ:
- "Barajımızda yıllık 400 ton kotayla gümüş balığı avcılığı yapılmaktadır. Burada 9 tekneyle faaliyet gösterilmektedir"
(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri)
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