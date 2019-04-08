GÜNDEM / 8 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Moskova'ya hareket edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirecekleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yapacak. - Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.00/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Libya’da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Trablus) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/11.00) - Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak. - Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. (Bükreş/11.30/18.00) 2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor. 3- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Birevim Elazığspor-Altınordu, Altay-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla sona erecek. (Ankara/İzmir/19.00) (Fotoğraflı) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı birinci devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. (Bursa/13.00/15.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Kesintisiz iletişim için 9,4 milyar lira harcandı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

- "Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahının yükselmesi için kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem veriyoruz. Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar liraya ulaştı"

- "Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 80,1 milyona ulaştı. 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak yıl sonunda 71,3 milyonu geçti"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Dünya miras alanlarının sorunları masaya yatırılacak - UNESCO Dünya Miras Merkezi danışma organlarından biri olan ICOMOS'un hazırladığı ve Türkiye'de de Haliç Köprüsü Projesi ile uygulanmaya başlanan KÜMED mevzuatı ile dünya miras alanlarının sorunları 17-18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek uluslararası çalıştayda ele alınacak

- İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı Halil Onur:

- "İstanbul, KÜMED mevzuatını en iyi yürüten şehirlerden biridir. Haliç Metro Köprüsü ile başlayan ve daha sonra başka projelerde de uygulama süreçleri içinde kurumsal olarak yer aldığımız için sıkıntıları, sorunları ve uygulama rehberinin yeterli olmadığı hususlarını iyi biliyoruz. O nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KÜMED Çalıştayını hazırlama ihtiyacı hissettik"

- "Karşılaştığımız en büyük sorun, Dünya Miras Alanı'nın üstün evrensel değerinin tam olarak anlaşılmamış olması, Tarihi Yarımada'daki varlığın üstün evrensel değerini etkileyecek büyük projelerin yapımında KÜMED'in önemsenmemesi, uluslararası koruma kriterlerinin yeterince dikkate alınmaması"