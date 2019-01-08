GÜNDEM / 8 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini ziyaret edecek.