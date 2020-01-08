GÜNDEM / 8 Ocak 2020

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

- Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

- Erdoğan ve Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek.

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk hafta maçlarında E Grubu Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek, G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

- "Özellikle çocukluk çağı döneminde aşılama giderek azalıyor. Vatandaşlar daha önce yapılan aşılamanın koruyuculuğunun devam ettiğini düşünüyor ama okul çağı dönemindeki ikinci aşılamanın da mutlaka yapılması gerekiyor"

- "Aşının yerlileştirilmesi noktasına daha fazla eğildiğimizi ve birçok çocuğumuzu erken dönemde aşılama noktasında yaygın bir gayret içinde olduğumuzu, bu kapsamda aşılama oranlarının yüzde 98'lere vardığını belirtmek istiyorum"

- "Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok"

1- Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddi ile ilgili tartışmalar, yerlileşmeyle azalacak"

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)

2- Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık ihracat" pazarını 10'a çıkardı

- Geçen yıl ihracatta 30 milyar doları aşarak 2018'deki rekorun ardından en iyi performansı sergileyen Türk otomotiv sektörünün 1 milyar dolar ve üzerinde dış satıma ulaştığı ülke sayısı, bir önceki seneye göre 9'dan 10'a yükseldi

- Almanya 4 milyar 373 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, diğer 9 ülkeye 1 milyar 39 milyon ile 3 milyar 430 milyon dolar arasında ihracat yapıldı

- Hollanda, 1 milyar doların üzerinde dış satım yapılan ülkeler arasına geçen sene katıldı

(Cem Şan/Bursa)

3- Bankalardan tarihi kasım ayı karı

- Türk bankacılık sektörü, 5 milyar 311 milyon lira ile tarihin en yüksek kasım ayı karını elde etti

- Sektörün 11 aylık karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 düşerek 46 milyar 611 milyon liraya geriledi

- Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, yılın 11 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar liraya yükseldi

(Murat Birinci/İstanbul)

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