GÜNDEM / 9 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi şantiye alanı ile Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ile bir araya gelecek. (Yozgat/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi video konferans yoluyla illere canlı bağlantı gerçekleştirerek karayollarındaki trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi’nde il danışma meclisi toplantısına ve ardından teşkilat mensupları ile bayramlaşma programına iştirak edecek. (Adana/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulunacak. (Rize/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, haziran ayı kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek. - Çavuşoğlu, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak. - Bakan Çavuşoğlu, Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelecek ve hitapta bulunacak. (Samsun/10.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek. (İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Adana/15.00) SPOR 1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. - TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. (Udine/15.15) ÖZEL HABER 1- Kurban Bayramı'nda 130 bin sağlık çalışanı görev yapacak - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 112 komuta merkezimiz ve 2 bin 801 acil istasyonumuz hizmet verecek. Ayrıca 5 bin 500'den fazla ambulansımız ve 35 bine yakın acil hizmetler personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 22 bini hekim olmak üzere 130 bin kişi bayram süresince hizmet verir olacak"

- "Et tüketiminde dikkatli olunması, hastalığın durumunu bilerek özellikle eti aşırı kızartmadan, kömürleşmeden haşlama ve ızgara tarzı yenilmesi sağlık açısından faydalı olacaktır" (Duygu Yener/Ankara) 2-Türkiye'nin uzay yolculuğunda özel sektör devrede olacak - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

- "Türkiye Uzay Ajansı'nın Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında, Türkiye'nin mili uzay programı çalışmaları başlatılacak"

- "Türkiye'deki uzay ve havacılıkla ilgili sahaların şemsiye kuruluşu olacak olan Ajans, yapılacak faaliyetlerin karar vericisi, kontrol edicisi, regülatörü olacak"

- "Biz üretici değiliz. Türkiye Uzay Ajansı olarak uydu yapmayacağız veya herhangi bir araç yapmayacağız. Yapılmasını teşvik edeceğiz, neyin, ne zaman yapılması gerektiğinin stratejisini belirleyeceğiz. Bunu yapacak olanları teşvik edeceğiz"