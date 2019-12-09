GÜNDEM / 9 Aralık 2019

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşecek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinoviv Buric'i kabul edecek.

2- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek.

- Konferansın kapanışında basın toplantısı ve Afganistan, Çad, Filistin, KKTC ve Uganda ile anlaşma töreni düzenlenecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

1- Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

6- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

- Yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, patates, kuru soğan ile dış ticarete konu kayısı ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere 26 ürün için 7 ürün masası oluşturulurken, bu masalar, söz konusu ürünlerle ilgili tavsiye niteliğinde politika önerisinde bulunacak

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan ürün masaları çalışmaya başladı

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Afetlerde hayatımızı "yerli uygulamalar" kurtaracak

- Turkcell'in Acil Durum Butonu, deprem gibi acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlayacak

- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan:

- "Deprem başta olmak üzere afet ve acil durum konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu amaçla gerekli aksiyonlarımızı alarak özel ekiplerimizi oluşturduk"

- "Normal durumlarda İstanbul'un mobil konuşma altyapısıyla saatte 48 milyon çağrı talebini yönetebiliyoruz. Bunun saatte 71 milyona çıkarılması için gerekli yatırım planımızı yaptık"

- "Acil durumlarda doğrudan şebeke üzerinden arama yapmak yerine, internet üzerinden sesli arama da yapılabilen yerli mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim kurmak çok daha doğru"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- GRAFİKLİ- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

- İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak