GÜNDEM / 9 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu ile Gül Baba Türbesi’nin açılışlarına katılacak. - Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak ve Galiçya Türk Şehitliğine ziyarette bulunacak. (Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılacak. (İstanbul / 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kaya Palazzo Otel'de Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı) 2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/13.30-12.45-10.45-09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında CHP Ekonomi Masası, HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Lansmanı'na katılacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. (Antalya/10.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor. (Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. (Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Suriye'de, Soçi mutabakatı çerçevesinde muhalifler ve rejim karşıtı grupların ağır silahlarını cephe hattından çekmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Ankara/09.30)

\ - FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul / 10.00) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek. (İstanbul / 10.00) 2 - Nazlı Ilıcak'ın Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul / 10.00) SPOR 1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Konya-Konya etabıyla başlayacak. (Konya/10.00) (Fotoğraflı) 2- Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank ile Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. (Ankara/18.00) (Fotoğraflı) 3- Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla Adana HiltonSA'da basın toplantısı düzenlenecek. (Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş Sompo Japan, Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a konuk olacak. (Bayreuth/21.00) 5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor, ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda ağırlayacak. (Ankara/16.00) (Fotoğraflı) 6- A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması için hazırlıklarına, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor maçı oynanacak. (İstanbul/19.00) ÖZEL HABER 1-İstanbul'un suyu havadan denetleniyor - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile İSKİ içme suyu havzalarını her türlü kirlilikten korumak için havadan denetim yapıyor - Kiralanan iki uçakta, her sabah denizdeki araçların kaptanlarına "Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz" anonsu geçilirken, temmuz ayında hizmete alınan uçaklarla, eylül sonuna kadar 100 saat uçuş gerçekleştirildi - Uçaklarla havadan fotoğraf ve görüntü alınırken, deniz ve içme suyu havzasını kirlettikleri tespit edilenlere bir milyon 425 bin 999 lira ceza kesildi - İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "Uçaklarımızla İstanbul Boğazı'nı, Marmara ve Karadeniz kıyılarını, İSKİ ve Melen'deki içme suyu havzamızı kontrol ettiriyoruz. Denetimler sayesinde, deniz ve içme suyu havzalarındaki kirlilik önemli ölçüde azaldı. Her şeye rağmen denizlere kirli sularını akıtan ya da denizlere akan derelere kimyasal atıklarını boşaltan fabrikalara cezalar kesiliyor"

- "İstanbul, deniziyle güzeldir. İstanbul'da deniz temiz ise güzelliği her zaman korunur. Deniz kirlenirse, o güzellik kaybolur. Onun için İstanbul ve denizler hepimizin. İstanbul, denizsiz yapamaz. İstanbul'daki denizlerimize sahip çıkalım" (Adem Demir - Hikmet Faruk Başer / İstanbul) 2- Hollywood filmlerinde Türk imzası - Genç yaşında ideallerinin peşinden giderek Kanada'da ilk önce dil, ardından 3D animasyon eğitimi alan Abdullah Ecirli'nin, bugün dünyanın ilgiyle izlediği bir çok Hollywood filminde imzası bulunuyor - Star Wars, Transformers, Maymunlar Cehennemi, Açlık Oyunları gibi filmlerde visual effects/dijital compositör olarak çalışan Abdullah Ecirli, tasarladığı görsel efektlerle seyirciyi adeta büyülüyor - Abdullah Ecirli: - "Mavi bir ekran önünde çekilmiş bir filmin, iki aktörden bir savaş sahnesine, uzayda bir keşfe veya su altında bir maceraya dönüşünü seyretmek, bunun bir parçası olmak çok keyifli bir duygu" (Çiğdem Alyanak / İstanbul) 3- PÖH'ler Karadeniz'de teröristlerin izini sürüyor