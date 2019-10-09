GÜNDEM / 9 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesinin açılış törenine katılacak. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet" Paneli'ne iştirak edecek. (Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu Ankara Bölge Toplantısı yapılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni ile MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılacak, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Teknopark'ı ziyaret edecek.

(İzmir/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de resmi temaslarda bulunacak. (Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Emine Bulut cinayeti davası başlıyor - Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor. (Kırıkkale/09.00) 2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Sakarya'da aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Sakarya/09.50) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2 - Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3 - Basketbol 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. (Kayseri/18.00) (Fotoğraflı) 4 - Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. (İzmir/20.00) (Fotoğraflı) 5 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya'nın EWE Baskets takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı) 6 - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nin rövanşında Pınar Karşıyaka, İsveç'in Boras Basket takımını konuk edecek. (İzmir/20.00) (Fotoğraflı) 7 - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 7'nci hafta maçları yapılacak. ÖZEL HABER 1- Tarıma uzaydan destek - TÜBİTAK Uzay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü GAP Bölgesi'nde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi, bölgede yapılan tarıma uzay teknolojileriyle destek vermeye devam ediyor - Tarımsal üretimde teknolojinin daha fazla kullanımına katkı sunan projenin ikinci aşamasında, en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor (Dilara Zengin/Ankara) 2- Hackerlar, en çok sağlık sektörüne saldırıyor - Sigorta şirketi Chubb'ın "Rakamlarla Siber Saldırılar: Son 10 yılda Riskler ve Maliyetler" raporuna göre, siber saldırıya en çok sağlık sektörü maruz kalıyor - Siber risk yüzde 28 oranıyla bilgisayar korsanlığından kaynaklanırken, siber riskte şirkette çalışanların hatası ise yüzde 20 olarak belirlendi