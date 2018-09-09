GÜNDEM / 9 Eylül 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısının açılışında konuşacak, Sunay Akın'ın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisine katılacak.

- Şenliklere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de iştirak edecek.

- Yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektörünün en fazla kan kaybettiği ülke ise ABD oldu

- Satılan her 5 araçtan 4'ü Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, sektörün en büyük pazarı olarak Almanya yine ilk sırada yer aldı

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11 Eylül'de Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi Toplantısı için İngiltere'ye, 14 Eylül'de de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'e gidecek

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3 - Merdiven altı kırtasiye ürünleri sağlıktan ediyor

- Uzmanlar, standartlara uyulmadan, merdiven altında üretilen kırtasiye ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık sorununa davetiye çıkardığını belirterek, ailelerin bu ürünleri seçerken dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yücel Taştan:

- "Standartlara uygun olarak yapılmayan merdiven altı ürünlerin içinde birçok kanserojen madde var. Vücudu çok etkileyen ve ileride çok zararlı olabilecek, çocuğun gelişimini etkileyebilecek, çeşitli hastalıklara yol açabilecek, özellikle alerjik sorunlara neden olabilecek oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden kaçınılması çok önemli"

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Bulut:

- "Alınan ürünlerde TSE ve CE damgalarının olmasına dikkat edilmeli. Uzak Doğu'dan gelen üretimi belirsiz, ucuz, aşırı boyalı ve koku salan ürünler seçilmemeli"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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