GÜNDEM / 9 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
- Şenliklere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de iştirak edecek.
(Bilecik/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısının açılışında konuşacak, Sunay Akın'ın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisine katılacak.
(Ankara/10.00/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nce tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak.
(Van/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi'nde 10 Eylül Pazartesi günü İsveç ile oynanacak 2. Grup'taki ikinci maç öncesi müsabakanın yapılacağı Friends Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
- Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacakları antrenmanla tamamlayacak.
(Solna/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta, A, B, C ve D Liglerinde oynanacak 8 maçla başlayacak.
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, Arjantinli Juan Martin del Potro ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak tekler finaliyle sona erecek.
(New York/23.00) (Fotoğraflı)
4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si koşulacak.
(Rimini/15.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
6- 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.
(Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda sona erecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Bakan Pekcan'dan İngiltere ve Arjantin çıkarması
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11 Eylül'de Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi Toplantısı için İngiltere'ye, 14 Eylül'de de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'e gidecek
- Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması süreci değerlendirilecek
- Pekcan, Londra'daki Türk Ticaret Merkezinin de açılışını yapacak
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
2- Otomotiv sektörü ihracata ivme verdi
- Yurt içinde kan kaybeden otomotiv pazarı bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracata ivme verirken, 21 milyar dolara dayanan dış satım hacmiyle 8 aylık ihracat rekorunu kırdı
- Otomotiv endüstrisinin 8 aylık ihracatına en büyük katkı Avrupa ülkelerinden geldi
- Satılan her 5 araçtan 4'ü Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, sektörün en büyük pazarı olarak Almanya yine ilk sırada yer aldı
- Yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektörünün en fazla kan kaybettiği ülke ise ABD oldu
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
3 - Merdiven altı kırtasiye ürünleri sağlıktan ediyor
- Uzmanlar, standartlara uyulmadan, merdiven altında üretilen kırtasiye ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık sorununa davetiye çıkardığını belirterek, ailelerin bu ürünleri seçerken dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yücel Taştan:
- "Standartlara uygun olarak yapılmayan merdiven altı ürünlerin içinde birçok kanserojen madde var. Vücudu çok etkileyen ve ileride çok zararlı olabilecek, çocuğun gelişimini etkileyebilecek, çeşitli hastalıklara yol açabilecek, özellikle alerjik sorunlara neden olabilecek oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden kaçınılması çok önemli"
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Bulut:
- "Alınan ürünlerde TSE ve CE damgalarının olmasına dikkat edilmeli. Uzak Doğu'dan gelen üretimi belirsiz, ucuz, aşırı boyalı ve koku salan ürünler seçilmemeli"
(Hatice Şenses/İstanbul)
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