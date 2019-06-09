GÜNDEM / 9 Haziran 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi'de esnaf ve piknik alanı ziyareti yapacak, Yeşilköy sahilinde vatandaşlarla sohbet edecek ve AK Parti teşkilatıyla buluşarak halka hitap edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören ilçesinde Belediye Mesire Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na iştirak edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise İsviçre ile İngiltere, Portekiz'in Guimaraes kentinde karşılaşacak.

- Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılacak.

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Avustralya-İtalya ve Brezilya-Jamaika, D Grubu'nda ise İngiltere-İskoçya karşı karşıya gelecek.

- "Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz- Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır."

(Zehra Aydın/Ankara)

2- "Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın"

- RTÜK'ün vatandaş bildirimleri raporuna göre, geçen yıl Üst Kurula 124 bin 234 şikayet ulaştı, bunların 48 binini dizi filmlere ilişkin bildirimler oluşturdu

- RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" yönündeki bildirimi üzerine söz konusu yayına müeyyide uygulandı

- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:

- "Her bir bildirim bizim için çok değerli. Bütün şikayetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz"

(Eda Özdener/Ankara)

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