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GÜNDEM / 9 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de düzenlenecek, Amerika Türk Günü'ne katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören ilçesinde Belediye Mesire Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na iştirak edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi'de esnaf ve piknik alanı ziyareti yapacak, Yeşilköy sahilinde vatandaşlarla sohbet edecek ve AK Parti teşkilatıyla buluşarak halka hitap edecek.

(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da halk cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı H Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

- Milli takım kafilesi, antrenman sonrası İzlanda'ya gidecek.

(Konya/11.00/16.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile Hollanda, Portekiz'in Porto kentinde karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise İsviçre ile İngiltere, Portekiz'in Guimaraes kentinde karşılaşacak.

(Porto/21.45/Guimaraes/16.00)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası, İspanyol Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Avustralya-İtalya ve Brezilya-Jamaika, D Grubu'nda ise İngiltere-İskoçya karşı karşıya gelecek.

(Valenciennes/14.00/Grenoble/16.30/Nice/19.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak.

(Montreal/21.10)

7- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

8- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de sürüyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Sigortam.Net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor arasındaki üçüncü maç Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1 - Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

- Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılacak.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz- Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır."

(Zehra Aydın/Ankara)

2- "Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın"

- RTÜK'ün vatandaş bildirimleri raporuna göre, geçen yıl Üst Kurula 124 bin 234 şikayet ulaştı, bunların 48 binini dizi filmlere ilişkin bildirimler oluşturdu

- RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" yönündeki bildirimi üzerine söz konusu yayına müeyyide uygulandı

- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:

- "Her bir bildirim bizim için çok değerli. Bütün şikayetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz"

(Eda Özdener/Ankara)

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9 HAZİRAN 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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