GÜNDEM/ 9 Kasım 2018

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak anaokulu ve ilkokulun temel atma törenine katılacak, tarihi Kayseri Lisesi ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret edecek, kentte görev yapan okul müdürleriyle toplantıda bir araya gelecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Millet Bahçesi saha incelemesi" yapacak, kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- "Sağlık turizminde son 10 yılda ciddi bir ivme yakaladık ancak sağlık hizmetlerinde geldiğimiz seviye düşünüldüğünde, potansiyelimizin çok altındayız. Kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum"

- "Bugünkü tablo, başlıca özel hastanelerimizin bireysel gayretleri ile gerçekleşti. Kamu desteği ise sınırlı kaldı. Özellikle şehir hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kız çocuklarının matematiğe teşviki için Meclis devrede

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın:

- "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) Alanlarına Yönlendirilmesi İçin Alt Komisyon kuracağız"

(Adem Balta/TBMM)

3- Atatürk'ü gördüğü anı unutamıyor

- Emekli öğretim üyesi 91 yaşındaki Adnan Gülerman'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cumhuriyetin 10. yılının kutlandığı Ankara'daki törenlerde gördüğü an hafızasındaki yerini koruyor

- Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledilmesi törenine de katılan Gülerman, her 10 Kasım'da Büyük Önder'i özlemle anıyor

- Adnan Gülerman:

- "Atatürk'ü ilk kez 10. Yıl Nutku'nu okurken gördüm. Babam beni de yanında götürdü. Çok kalabalıktı, boyum kısa olduğu için omuzlarına aldı. Aradan çok zaman geçti ama hala o anı unutamıyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

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