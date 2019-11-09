GÜNDEM / 9 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek. (Yozgat/11.30/12.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği-Union of International Democrats (UID) Toplantısı ile AK Parti İl Dışilişkiler Antalya Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak. (Antalya/08.50/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayi ve iş adamlarıyla istişarede bulunacak, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katılacak, Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulunacak, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Simülasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ile Teknokent'i ziyaret edecek.

(Malatya/09.30/10.00/12.00/13.30/17.00/17.30/18.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, MÜSİAD Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi"nin temel atma törenine katılacak. (Tekirdağ/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuşacak, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu AK Parti Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısına katılacak. (Antalya/13.25/14.45/16.15) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor. (Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'de 11. haftaya Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Ankara/15.00/Sivas/Rize/17.30/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı) 2- TFF 1. Lig'de 11. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor, Giresunspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor. (Erzurum/14.00/Giresun/İstanbul/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma, Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/17.30/20.00/Bursa/15.15) (Fotoğraflı) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor, Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/13.00/Ankara/13.30/Kocaeli/14.00/İstanbul/15.15/17.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı) 5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan'ın Vaci NKSE ekibini konuk edecek. (Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı) 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.00/18.00/19.30/Ankara/15.00) (Fotoğraflı) 7- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sürüyor. (Antalya/09.55) (Fotoğraflı) 8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor müsabakasıyla başlayacak. (İzmir/16.00) (Fotoğraflı) 9- TFF 2. Lig'de 12. haftaya 2, TFF 3. Lig'de 12. haftaya 5 maçla başlanacak. (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi - Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu

- Son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin'in çekiyor - Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı (Murat Birinci-Zeynep Kahveci / İstanbul) 2- MEB'in Türkçe uyum sınıflarında 115 bin öğrenci eğitim alıyor - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde açılan Türkçe "uyum sınıfları"nda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor - Uyum sınıflarıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin artırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor - Sınıflarda Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Arapça veya İngilizce seçmeli yabancı dil, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslere de yer veriliyor (Burcu Çalık/Ankara) 3- Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki insanların yardımına koştu - Genel Başkan Kerem Kınık: - "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türkiye'nin ve bayrağımızın, Kızılay hilalinin o bölgede güven unsuru olduğunu müşahede ettik. Bundan önceki diğer harekatlardaki aynı manzarayı yaşadık"