GÜNDEM / 9 Mart 2019

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da sosyal tesis açılışına, Marmaris'te seçim bürosu açılışı ile halkla buluşmaya, Bodrum'da otogar temel atma töreni ve halkla buluşma programlarına katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu ve Alparslan Türkeş Caddesi açılış törenine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da Trakya oda ve borsa başkanlarını kabul edecek, Çorlu Ticaret Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yapacak, Ergene ve Ereğli ilçeleri esnaf, dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek, Millet Bahçesi kurulacak alanda incelemede bulunacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Medine Cami çay ocağında vatandaşlarla sohbet edecek, esnafa ve Ümraniye Seçmen Kafe'ye ziyarette bulunacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında inceleme yapacak, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Gündoğdu mitingine katılacak, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla toplantı yapacak.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi açılışılışını gerçekleştirecek, Kilis Cumhuriyet Meydanı SKM'yi ziyaret edecek, Gaziantep SKM açılışını yapacak.

7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019" zirvesine, PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.

- Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasını izleyecek Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, otelciler ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Sümela Manastırı ve Ayasofya Müzesinde incelemelerde bulunacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katılacak, Paşabahçe Meydanı'nda, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda ve Güngören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda vatandaşlara hitap edecek, Fatih'te Kastamonulu kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Hemşehri Buluşması"na iştirak edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Peynirciler Çarşısı açılışına, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına, İski ve Bazıdi aşiretlerinin barış yemeğine, Kalkınma Ajansı Yatırımları Açılış Töreni ve Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılacak, gençlerle buluşacak.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, esnaf ziyaretinde bulunacak, seçim bürosunun açılışını yapacak, Derince mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya gelecek, beyanname tanıtım toplantısına katılacak.

9- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hendek ve Sapanca ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katılacak, Adapazarı seçim irtibat bürosunun açılışını yapacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

- Yalova'da Valiliği ziyaret ederek basın açıklaması yapacak Koca, ambulans törenine katılacak, esnafı, Yalova Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bucak mitingi ve AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programına katılacak ve esnafla buluşacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ağrı Tutaklılar Derneği ve Ağrı Kuruçeşme Derneği üyeleri ile kahvaltılı toplantı yapacak, İzmir yatırımları ile basın toplantısı gerçekleştirecek, Çandarlı Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Dikili balıkçı barınağı ve çarşı ziyareti yapacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Serbest Bölgesi'nde liman sahası ve serbest bölgede incelemede bulunacak, ihracatçı kadın girişimcilerle yemekte bir araya gelecek, TSO'da bölgesel istişare toplantısına katılacak, esnafla buluşacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölbaşı'nın Velihimmetli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak, Oyaca Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açılışına katılacak, Karagedik ve Karaali mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

ÖZEL HABER 1- "Trafik ışıkları veya polis varsa geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

- "Trafik ışıkları veya polisin olduğu yerde geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir. Geçiş üstünlüğünde eğer kırmızı, sarı ve yeşil ışık varsa ona riayet etmek lazım. Bunların olmadığı yerlerde, mesela yaya geçitleri, okul ve hastane önleriyle kavşaklar, geçiş üstünlüğü yayadadır."

- "Yayınladığımız bir genelgeyle Temmuz ayına kadar tüm yaya geçitlerinin önüne 'Önce Yaya' amblemiyle beraber görseller çizilecek. Ondan sonraki uygulamalarımız keyifli olacak. Habercilik anlamında da hoşunuza gidecek"

(Muhammed Boztepe-Ankara)

2- Devlet Sur'u yeniden yaşamla buluşturdu

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016'dan bu yana terörün neden olduğu tahribat ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşandı

- Mağdur vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut inşa edildi, tarihi dokuya uygun bin 500 geleneksel evden 578'inin yapımına başlandı