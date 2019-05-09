GÜNDEM / 9 Mayıs 2019

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı"na iştirak edecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesinin iftar programına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya gelecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör başkanlığında Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun "medya günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.

1- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.

7- İstanbul'da 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka takımlarının teknik adam ve oyuncularının katılımıyla Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel'de yapılacak.

6- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da düzenlenecek iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB'den mesleki ve teknik eğitimde "kalite güvence sistemi" dönemi

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. Kalite güvencesi yönergesini de yayınladık"

- "Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermek"

- "Mesleki ve teknik eğitim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak; beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak"

- "İlk uygulamayı sektörle yaptığımız iş birlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz"

- "İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- 2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi

- Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer, 136 bin 400 lira oldu

- Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 16 artışla 2 milyon 152 binden 2,5 milyon adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 95 artışla 175 milyar liradan 341 milyar liraya ulaştı