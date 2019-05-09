GÜNDEM / 9 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/15.30/17.00/19.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modelinin Tanıtımı programına katılacak.
(Ankara/13.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesinin iftar programına katılacak.
(Ankara / 19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı"na iştirak edecek.
(Ankara/ 13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderleri Romanya'da gayriresmi zirvede bir araya gelecek.
(Sibiu)
2- KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör başkanlığında Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
- Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Düzce / 10.00)
- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Zonguldak / 10.00)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.
(Londra/Valencia/22.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.
- Beyaz Grup'ta Sarıyer-Kastamonuspor 1966, Sakaryaspor-Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.30/Sakarya/20.45/İstanbul/16.30/Şanlıurfa/20.30)
4- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, Bayraklı Belediyespor'u konuk edecek.
(Elazığ/15.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun "medya günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.
- Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Başantrenör Zeljko Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyunculardan Kostas Sloukas'ın katılımıyla basın toplantısı yapılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da düzenlenecek iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
- Musa Aydın, yaklaşan uluslararası şampiyonalar ve Türk güreşinin son durumu hakkında basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- İstanbul'da 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka takımlarının teknik adam ve oyuncularının katılımıyla Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel'de yapılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- MEB'den mesleki ve teknik eğitimde "kalite güvence sistemi" dönemi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
- "Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. Kalite güvencesi yönergesini de yayınladık"
- "Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermek"
- "Mesleki ve teknik eğitim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak; beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak"
- "İlk uygulamayı sektörle yaptığımız iş birlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz"
- "İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz"
(Selma Kasap/Ankara)
2- 2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 341 milyar liralık değer ibraz edildi
- Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer, 136 bin 400 lira oldu
- Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 16 artışla 2 milyon 152 binden 2,5 milyon adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 95 artışla 175 milyar liradan 341 milyar liraya ulaştı
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
3- Laodikya'nın 2200 yıllık tiyatrosu kapılarını açmaya hazırlanıyor
- Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan Helenistik döneme ait antik tiyatro, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra turizmin hizmetine sunulacak
- Sahne bölümü kabartmalarla süslü ve sütunlu bir galeri sistemine sahip olan tiyatrodaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 yıl sürecek
- Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek:
- "Tiyatroyu dünya kriterlerine uygun bir restorasyon tekniğiyle tamamen ayağa kaldırdığımızda antik kentin Denizli ve ülke turizmi için çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum"
(Mustafa Değirmencioğlu/Denizli)
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