GÜNDEM / 9 Nisan 2019

- Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Valencia/21.30)

ÖZEL HABER

1- Bakanlıktan özel mesleki ve teknik eğitime büyük destek

- Milli Eğitim Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri içinde, dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler adına bugüne kadar 603 milyon 537 bin 408 lira destek sağladı

- OSB'ler içinde ve dışında toplam 71 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 40 bin civarındaki öğrenci adına, geçen eğitim-öğretim döneminde toplam 216 milyon 934 bin 637 lira ödenek verildi

- Bakanlık, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için şu ana kadar 124 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 54 bin 264 öğrenci için toplam 116 milyon 569 bin 117 lira destekte bulundu

(Burcu Çalık/Ankara)

2- "Ulusal Fındık Çalıştayı" sektör temsilcilerini umutlandırdı

- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:

- "Fındıkta bir türlü çözülemeyen meselelerin bu çalıştayda çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Çalıştaydan oldukça umutluyuz"

- KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç:

- "Umarım bu çalıştay fındıktaki asıl sorunları çözmek için olumlu ve faydalı olacaktır. Buna inanıyoruz"

- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:

- "Burada belki fındıkla ilgili son sözler söylenecek. Üretici temsilcileri adına da bizler masada olacağız. Burada kazanan başta üreticiler olmalıdır. Artık fındığın geleceği kurtulmalıdır"