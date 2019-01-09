GÜNDEM / 9 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ise ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/12.00/14.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul edecek. (TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM'den - Genel Kurulda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek. - Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İle Müesseseleri'nin hesapları ele alınacak. (TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"na iştirak edilecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirecek. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR-SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hollanda'da UTRECHT Turizm Fuarı'nın açılışına katılacak ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek. (Utrecht/Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. (Ankara/09.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 35 sanığın yargılanması sürecek.

(Kocaeli/09.30) SPOR 1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı Volkswagen Arena'da konuk edecek. (İstanbul/20.15) (Fotoğraflı) 2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Banvit, Letonya temsilcisi Ventspils'i Kara Ali Acar Spor Salonu'nda ağırlayacak. (Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı) 3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 3. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İzmir/20.30) (Fotoğraflı) 4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçlarında Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.30/Salamanca/22.30) (Fotoğraflı) 5- Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında "biyoçeşitlilik" hassasiyeti

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "2023 metre ana açıklığıyla dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında ilerleme yüzde 20 seviyesine yükseldi"

- "1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında biyoçeşitliliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda daha önce yunus geçişleri sırasında inşaat çalışmalarına ara verilmişken, şimdi de Akdeniz'de koruma altındaki Pinna Nobilis adındaki midye türü güvenli bölgeye taşındı"

- "Midyelerin taşınması işi inşaat programını aksatmayacak şekilde belirlenmiş ve projenin açılış tarihi olan 18 Mart 2022'yi geciktirmeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- Göbeklitepe kültür turizminin vazgeçilmezi oldu - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'daki tarihi ören yeri, turizm ve seyahat acentelerinin 2019 yılı öncelikleri arasına girdi

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir:

- "Seyahat acentelerimizin, özellikle kültür turizmine yönelik çalışan firmalarımızın Göbeklitepe'yi 'olmazsa olmaz' listeleri arasına eklediğini görüyoruz. Göbeklitepe vurgusu özel bir tema olarak bu yıl turizm firmaları tarafından öne çıkarılacak"

- Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban:

- "Göbeklitepe'nin tek başına büyüleyici bir çekim gücü var. Göbeklitepe yerinde görülerek kıymeti ve değeri anlaşılabilecek dünyaca tescillenmiş bir ören yeridir"